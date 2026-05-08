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ΣΥΡΙΖΑ: Πρωταθλητισμός για τον πληθωρισμό με «προπονητή» την κυβέρνηση
Πολιτική
23:02 - 08 Μάι 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Πρωταθλητισμός για τον πληθωρισμό με «προπονητή» την κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom
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Στην άνοδο του πληθωρισμού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητώντας την λήψη μέτρων για την προστασία της κοινωνίας.  

«Η εκτίναξη του πληθωρισμού Απριλίου στην Ελλάδα στο 5,4% -από 2% τον Απρίλιο του 2025 και 3,9% τον περασμένο Μάρτιο- δεν αντανακλά μόνο τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στα νοικοκυριά» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Ταυτόχρονα αναδεικνύει και την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να λάβει ουσιαστικά μέτρα άμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων, προς όφελος του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπέρ της πλειοψηφίας της κοινωνίας».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «με δεδομένη την αποτυχία του -επικοινωνιακού προφανώς- συνθήματος που διατύπωσε ο κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματός του, για "στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής", είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας είναι ανυπεράσπιστο απέναντι στις ανατιμήσεις στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη στέγαση».

Ακολούθως η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει μία σειρά προτάσεων:

  • Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα.
  • Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.
  • Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επίπεδο.
  • Πλαφόν στο κέρδος διύλισης.
  • Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού.
  • Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους.
  • Δημόσια πολιτική στέγης, που θα έχει κοινωνική κατοικία.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η έλλειψη προτάσεων, αλλά η εμμονή της κυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των καρτέλ, τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα μοντέλα τύπου Πισσαρίδη. Για άλλη μια φορά προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα θέσει στο επίκεντρο της προσοχής την πλειοψηφία της κοινωνίας».

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