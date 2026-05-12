ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απάντηση ΥΠΕΘΟ: Η αλήθεια για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία
22:51 - 12 Μάι 2026

Απάντηση ΥΠΕΘΟ: Η αλήθεια για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 από το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει για ακόμη μία φορά, να ασκήσει κριτική εργαλειοποιώντας επίσημα στοιχεία, αποδεικνύοντας ότι είτε αγνοεί είτε συνειδητά παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως εργαλείο επιδόσεων και όχι δαπανών, αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή αιτιάσεις που διατυπώνονται στον δημόσιο διάλογο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

1.Πως λειτουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης;

Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν λειτουργεί όπως τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι ένα εργαλείο επιδόσεων (performance-based). Οι εκταμιεύσεις δεν εξαρτώνται από το πόσα χρήματα “ξοδεύτηκαν”, αλλά από το αν επιτυγχάνονται:

  • συγκεκριμένα ορόσημα (milestones)
  • και στόχοι (targets)

Με απλά λόγια: Η Ελλάδα πληρώνεται όταν υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και έργα — όχι όταν απλώς πραγματοποιεί δαπάνες.

2.Ποια είναι η πρόοδος υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου;

Η πραγματικότητα είναι ότι το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» εξελίσσεται με συνέπεια, ταχύτητα και ισχυρές επιδόσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Τα δεδομένα είναι σαφή και αδιαμφισβήτητα:

  1. 24,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή το 68% του συνολικού προϋπολογισμού, σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 10,9% του ΑΕΠ (2023), κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τη σημασία των εκταμιεύσεων στην οικονομία.

Παράλληλα, η χώρα παραμένει σταθερά στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ σε εκταμιεύσεις έναντι προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεπή πρόοδο υλοποίησης.

Οι επιχορηγήσεις: απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν εκταμιεύσεις και δαπάνες από την αρχή του προγράμματος έως τέλος του 2025.

Έως 22 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα είχε εισπράξει 54% των επιχορηγήσεων του ΤΑΑ. Με την εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής στις 23 Νοεμβρίου, οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έφτασαν στο 66% του Π/Υ.

Το γεγονός ότι περίπου 48,8% είχε φτάσει στο τέλος του 2025 στους τελικούς αποδέκτες είναι απολύτως αναμενόμενο και ισορροπημένο.

Στο τέλος του 2025:

  1. 12,04 δισ. ευρώ ήταν καθαρά ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις
  2. Οι πληρωμές μέσω ΠΔΕ έφτασαν τα 13,6 δισ. ευρώ (53% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το ελληνικό σχέδιο είναι οπισθοβαρές, γι’ αυτό και πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη της υλοποίησης έργων, καθώς οι δαπάνες επιταχύνονται στο τελικό στάδιο και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, δεδομένου ότι η τελευταία εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2026.

Τα δάνεια: μοναδικό μοντέλο στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που κατευθύνει τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αποκλειστικά στην ιδιωτική οικονομία:

  1. Σε επιχειρήσεις για επενδύσεις
  2. Σε πολίτες για απόκτηση κατοικίας
  3. Επιχειρηματικά δάνεια
  4. 698 δανειακές συμβάσεις
  5. Κινητοποιούν επενδύσεις 23,9 δισ. ευρώ
  6. 60% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  7. Εκταμιεύσεις: 11,7 δισ. ευρώ, που δίνονται προοδευτικά με την υλοποίηση των επενδύσεων

Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

13.970 εγκεκριμένα δάνεια για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πολίτες χαμηλών εισοδημάτων

Και βεβαίως, τα δάνεια θα συνεχίσουν να εκταμιεύονται έως το 2029, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα.

3. Τι δείχνουν τα στοιχεία;

Επομένως, τα στοιχεία δείχνουν ότι:

  1. η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη
  2. έχει επιτύχει υψηλό επίπεδο εκταμιεύσεων
  3. προχωρά με μετρήσιμα αποτελέσματα και ολοκληρωμένα ορόσημα
  4. εφαρμόζει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που ενισχύει ουσιαστικά την οικονομία
  5. με τα πλήρη αποτελέσματα του Ταμείου να αποτυπώνονται στην οικονομία έως το 2027 και μακροπρόθεσμα.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλοι όσοι διατυπώνουν αντίστοιχες αιτιάσεις στον δημόσιο διάλογο, πρέπει να καταλάβει ότι η πραγματικότητα δεν αντιστρέφεται μέσω της εργαλειοποίησης επίσημων στοιχείων. Εκτός κι αν επιμένουν στο «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ