Εκατοντάδες ευρώ χάνουν κάθε χρόνο τα ελληνικά νοικοκυριά από την παθητική διαχείριση των αποταμιεύσεών τους

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Δείκτη Απώλειας Πλούτου (European Wealth Drain Index). Η έρευνα αναδειξνύει πώς ο κατακερματισμός της αγοράς και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων περιορίζουν την ανάπτυξη του πλούτου των νοικοκυριών: για ένα ελληνικό νοικοκυριό με αποταμιεύσεις ύψους 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη κατά 290 ευρώ ετησίως. Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων ενός έτους (1,85%) υπολείπεται του πληθωρισμού (2,90%), οδηγώντας σε πραγματική απώλεια 105 ευρώ ετησίως ακόμη και για δεσμευμένες καταθέσεις.

Πέρα από τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, η διατήρηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε αδράνεια περιορίζει και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ενώ η Ευρώπη επιδιώκει να κινητοποιήσει τα 33 τρισ. ευρώ του συνολικού ιδιωτικού πλούτου της, στην Ελλάδα παραμένουν 120,9 δισ. ευρώ σε παθητικές τραπεζικές καταθέσεις. Εάν τα κεφάλαια αυτά επενδύονταν σε διαφοροποιημένα επενδυτικά προϊόντα κεφαλαιαγοράς (με βάση την ετήσια μέση απόδοση δεκαετίας του MSCI Europe ETF, 9,06%), θα μπορούσαν να διοχετεύσουν 8,7 δισ. ευρώ αναπτυξιακού κεφαλαίου ετησίως στην οικονομία, δημιουργώντας δυνητικά 721 ευρώ απόδοσης ανά νοικοκυριό για κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων.

Τα εμπόδια στην αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα: Ενημέρωση, αδράνεια και κατακερματισμός

Η έρευνα καταναλωτών σε δείγμα 1.000 Ελλήνων έδειξε ότι, ενώ το 18,3% των πολιτών δεν διαθέτει καθόλου παραδοσιακές αποταμιεύσεις, τρεις βασικοί παράγοντες λειτουργούν ανασταλτικά για όσους αποταμιεύουν:

Έλλειψη ενημέρωσης: Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (35%) εκτιμά λανθασμένα τις πραγματικές αποδόσεις των αποταμιεύσεών του μετά τον πληθωρισμό ή δεν διαθέτει σχετική γνώση: 16% δεν γνωρίζει ή δεν ξέρει πώς συγκρίνονται τα επιτόκια καταθέσεων με τον πληθωρισμό, 11% πιστεύει λανθασμένα ότι τα επιτόκια καταθέσεων υπερβαίνουν τον πληθωρισμό και 8% θεωρεί ότι τα δύο μεγέθη είναι ίσα.

Αδράνεια στις αποταμιεύσεις: Σχεδόν οκτώ στους δέκα αποταμιευτές (78,4%) δεν έχουν αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσουν καλύτερη απόδοση. Οι κυριότεροι λόγοι είναι η αντίληψη ότι η διαφορά στα επιτόκια είναι μικρή (31%), η προτίμηση σε μία τράπεζα που εμπιστεύονται (27%), και η άγνοια σχετικά με το πού μπορούν να αναζητήσουν καλύτερες επιλογές (13%).

Χρηματοοικονομικός κατακερματισμός: Περισσότερο από το 57% των Ελλήνων χρησιμοποιούν πολλαπλές χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Για το 41% όσων χρησιμοποιούν περισσότερες από μία εφαρμογές, αυτός ο κατακερματισμός λειτουργεί ανασταλτικά για τις επενδύσεις: το 25% δεν έχει σαφή εικόνα για το ποσό που μπορεί να επενδύσει, ενώ το 18% θεωρεί τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών υπερβολικά πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Από την παθητική αποταμίευση στην ενεργητική επένδυση μέσω της άρσης των εμποδίων

Παρότι η αντίληψη του επενδυτικού κινδύνου (23%) και η έλλειψη γνώσεων (21%) αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για την έναρξη επενδύσεων, αναδεικνύονται και σαφείς παράγοντες που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους πολίτες: το 46% θα ξεκινούσε να επενδύει εάν υπήρχε η δυνατότητα επένδυσης μικρών ποσών (micro-investing), το 33% επιθυμεί διαφανή ενημέρωση σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους και το 21% θεωρεί σημαντική την εκπαιδευτική ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή.

Η Revolut ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, ενσωματώνοντας τραπεζικές υπηρεσίες, αποταμιεύσεις με ημερήσιο ανατοκισμό, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και δυνατότητες μικροεπενδύσεων σε μία ενιαία εφαρμογή. Σύμφωνα με εσωτερικά δεδομένα πελατών, η προσέγγιση αυτή μειώνει τα εμπόδια εισόδου στις επενδύσεις: η μέση πρώτη επενδυτική κατάθεση πελάτη της Revolut στην ΕΕ ανέρχεται σε 406 ευρώ, ενώ για τους μισούς πελάτες το αρχικό επενδυτικό ποσό δεν ξεπερνά τα 18 ευρώ. Χάρη σε αυτή την απλή και εύχρηστη προσέγγιση, ο αριθμός των ενεργών ιδιωτών επενδυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Revolut αυξήθηκε κατά 56% σε ετήσια βάση.

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Απώλειας Πλούτου αποτελεί ένα σαφές καμπανάκι αφύπνισης: η διατήρηση αποταμιεύσεων σε λογαριασμούς χαμηλών αποδόσεων οδηγεί σε σταδιακή απώλεια πλούτου. Καταργώντας τα εμπόδια, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και διευρύνοντας την πρόσβαση σε μικροεπενδύσεις και χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η Revolut δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον έλεγχο του οικονομικού τους μέλλοντος και να αξιοποιήσουν αδρανή κεφάλαια για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, προς όφελος τόσο των νοικοκυριών όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Kuba Fast, CEO της Revolut Bank UAB, δήλωσε: «Μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται ισχυρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παραμένουν κοντά στους πολίτες, μειώνουν τα εμπόδια για τις επενδύσεις και δίνουν ώθηση στον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των χρηματοοικονομικών κανόνων και υποδομών της ηπείρου. Ως μια πραγματικά ευρωπαϊκή τράπεζα, με παρουσία και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, η Revolut μειώνει τα εμπόδια και προσφέρει μία ενιαία, εύχρηστη πλατφόρμα που βοηθά τους πελάτες να διαμορφώσουν ενεργά το οικονομικό τους μέλλον. Αυτό ενδυναμώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας και συμβάλλει στη δημιουργία μιας πραγματικής, ανταγωνιστικής Ενιαίας Αγοράς. Όλα από την Ευρώπη, για την Ευρώπη.»

Ο Rolandas Juteika, Επικεφαλής του τμήματος Περιουσίας και Επενδυτικών Συναλλαγών της Revolut (ΕΟΧ), δήλωσε: «Για πολλά χρόνια, οι παραδοσιακές τράπεζες βασίζονταν στην αδράνεια των καταναλωτών, αφήνοντας τα χρήματά τους εγκλωβισμένα σε λογαριασμούς χαμηλής απόδοσης ενώ ο πληθωρισμός αποδυνάμωνε σταδιακά την αξία τους. Δημιουργήσαμε τη Revolut για να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Συνδυάζοντας προϊόντα αποταμίευσης με ανταγωνιστικές αποδόσεις, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και ένα ολοκληρωμένο φάσμα επενδυτικών επιλογών, από μετοχές και ETF έως ομόλογα, υπηρεσίες robo-advisor και μικροεπενδύσεις, μαζί με σαφή χρηματοοικονομική εκπαίδευση μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, απλοποιούμε την επενδυτική εμπειρία και μειώνουμε τα εμπόδια που αποθαρρύνουν πολλούς από το να επενδύσουν. Είτε ξεκινά κάποιος με 1 ευρώ είτε με 10.000 ευρώ, παρέχουμε σε κάθε Ευρωπαίο τα εργαλεία, την προσβασιμότητα και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αξιοποιήσει ενεργά τα χρήματά του.»