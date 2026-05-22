Κατά €2 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 1ο τρίμηνο

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Μάρτιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 855,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 2,3 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μεγαλύτερη άνοδο από τις εισαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,7% (12,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 7,5% (2,2% σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,1% (8,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 13,3% (12,6% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε σημαντική αύξηση, καθώς το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου υπερδιπλασιάστηκε και το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή άνοδο, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον Μάρτιο του 2025. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 55,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υποδιπλασιάστηκε περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε τον Μάρτιο του 2026, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 2,0 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% (1,6% σε σταθερές τιμές), με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές). Επίσης, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,2% (1,0% και 5,6% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω του υπερδιπλασιασμού του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ο οποίος αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών και από την καταγραφή ελλείμματος έναντι πλεονάσματος στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 64,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο του 2026 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 132,9 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την καταγραφή σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το α΄ τρίμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 130,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής σχεδόν μηδενικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Μάρτιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 2,2 δισεκ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 7,1 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Μάρτιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 219,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 600,9 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά την αύξηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην ελάττωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της συρρίκνωσης κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει αφενός από την αύξηση κατά 339,3 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μη κατοίκους και αφετέρου από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 247,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 905,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 247,0 εκατ. ευρώ).

Το α΄ τρίμηνο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 686,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αντανακλά την αύξηση κατά 3,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 1,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την άνοδο κατά 5,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από την υποχώρηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 21,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2025.