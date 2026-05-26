Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)
16:07 - 26 Μάι 2026

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Reporter.gr Newsroom
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (26/5), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρατείνεται για τον Ιούνιο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να διασαφηνίζει ότι η επιδότηση  θα είναι στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03 — πριν από την έναρξη της επιδότησης — είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.

Η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά, σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται σε υλοποίηση εκτιμάται σε 825 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα μέτρα:

