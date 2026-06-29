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Έκτακτη ενίσχυση €150 ανά παιδί – Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις
Οικονομία
08:23 - 29 Ιουν 2026

Έκτακτη ενίσχυση €150 ανά παιδί – Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Έως αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να λαμβάνουν το ποσό στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με παιδιά.

Δεύτερη φάση πληρωμών προβλέπεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί ΑΦΜ, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζονται με υπουργική απόφαση, στην οποία προβλέπονται τα εξής:

1. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

2. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

- Έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου

- Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται η οικογένεια που απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

3. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων, για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026.

4. Παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, ως εξής:

- Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 (φορολογική δήλωση 2026- πίνακας 8.1 Ε1), του υπόχρεου, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025

- Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026, με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025.

5. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

6. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης (έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης) η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκκαθαρισμένης δήλωσης.

7. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

8. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

9. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας.

10. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκκαθαρισθεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο έτερος γονέας με βάση τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης δήλωσής του.

11. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν, κατά περίπτωση, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2024 και 2025.

12. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει αποβιώσει ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα.

13. Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή σε τυχόν ασυνέπειες.

14. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

15. Αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή (εν όλω ή εν μέρει), τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

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