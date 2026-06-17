Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Το 2025, η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) ανά κάτοικο, εκφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), κυμάνθηκε από 73% έως 145% του μέσου όρου της ΕΕ στις 27 χώρες της ΕΕ.

Οκτώ χώρες της ΕΕ κατέγραψαν πραγματική ατομική κατανάρωση ανά κάτοικο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα υψηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (45% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), στη Γερμανία (20%) και στην Ολλανδία (19%). Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΕΕ βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο, με τα χαμηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Λετονία (27% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) και στην Εσθονία (26%).

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, το οποίο αποτελεί μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας, παρουσίασε επίσης σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δέκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπεδα στο Λουξεμβούργο (139% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), την Ιρλανδία (138%) και την Ολλανδία (33%).

Στο άλλο άκρο του εύρους, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ακολουθούμενες από τη Λετονία (29%).

Μεθοδολογικές σημειώσεις

Η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) περιλαμβάνει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Περιλαμβάνονται ανεξάρτητα από το αν αγοράστηκαν και πληρώθηκαν απευθείας από τα νοικοκυριά, από την κυβέρνηση ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ενώ το ΑΕΠ είναι κυρίως δείκτης του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας, η πραγματική ατομική κατανάρωση είναι ένας εναλλακτικός δείκτης. Είναι καλύτερα προσαρμοσμένος για να περιγράψει την υλική ευημερία των νοικοκυριών.





