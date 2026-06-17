ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγή https://ec.europa.eu/ © Prostock-studio/stock.adobe.com
Πηγή https://ec.europa.eu/ © Prostock-studio/stock.adobe.com
Οικονομία
13:23 - 17 Ιουν 2026

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Το 2025, η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) ανά κάτοικο, εκφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), κυμάνθηκε από 73% έως 145% του μέσου όρου της ΕΕ στις 27 χώρες της ΕΕ.

Οκτώ χώρες της ΕΕ κατέγραψαν πραγματική ατομική κατανάρωση ανά κάτοικο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τα υψηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (45% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), στη Γερμανία (20%) και στην Ολλανδία (19%). Οι υπόλοιπες 19 χώρες της ΕΕ βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο, με τα χαμηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Ουγγαρία και τη Λετονία (27% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) και στην Εσθονία (26%).

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, το οποίο αποτελεί μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας, παρουσίασε επίσης σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δέκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με τα υψηλότερα επίπεδα στο Λουξεμβούργο (139% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), την Ιρλανδία (138%) και την Ολλανδία (33%).

Στο άλλο άκρο του εύρους, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία (32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ακολουθούμενες από τη Λετονία (29%).

Μεθοδολογικές σημειώσεις
  • Η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC) περιλαμβάνει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Περιλαμβάνονται ανεξάρτητα από το αν αγοράστηκαν και πληρώθηκαν απευθείας από τα νοικοκυριά, από την κυβέρνηση ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  • Ενώ το ΑΕΠ είναι κυρίως δείκτης του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας, η πραγματική ατομική κατανάρωση είναι ένας εναλλακτικός δείκτης. Είναι καλύτερα προσαρμοσμένος για να περιγράψει την υλική ευημερία των νοικοκυριών.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη
Ειδήσεις

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Οικονομία

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Η Ελλάδα εξετάζει συμμετοχή σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα
Ακίνητα

Ελλάδα: Η βραχυχρόνια μίσθωση «ανεβάζει στροφές» με λιγότερα καταλύματα, αλλά υψηλότερα έσοδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Magazino
17/06/2026 - 11:31

Vassilikos: Θα ήθελα να μπω στο σπίτι κάθε 15χρονου μουσικόφιλου και να αφήσω στα κρυφά ένα αντίτυπο του Reflections

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17/06/2026 - 11:30

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις

Οικονομία
17/06/2026 - 11:30

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:28

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

Πολιτική
17/06/2026 - 11:24

Γεραπετρίτης προς Αλβανία: Η ευρωπαϊκή πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 11:22

Σενάρια για αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Attica Group

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ