ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων
Οικονομία
17:55 - 26 Ιουν 2026

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, μετά τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (6/2026) για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010).

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι εταιρείες - μέλη της ΕΕΔΑΔΠ: «Η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 6/2026) διασαφηνίζει πλήρως τη μεθοδολογία εκτοκισμού των δανείων τα οποία με δικαστική απόφαση έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010. Η σαφής ρύθμιση παρέχει πλήρη ορατότητα ως προς τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων και, επίσης, ως προς τους όρους αναδρομικής εφαρμογής της.

Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, οι οποίες είχαν εξαρχής επισημάνει την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης της ορθής ερμηνείας της ΟλΑπ 6/2026, προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, ώστε τα δοσολόγια των δανειοληπτών να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις πρόνοιες του νέου νόμου. Λόγω του όγκου των δανείων που εμπίπτουν στη ρύθμιση και της ανάγκης υλοποίησης υπολογιστικών υποδομών, η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Στο μεταβατικό αυτό διάστημα και για τους δανειολήπτες του ν. 3869/2010 που καταλαμβάνει η νέα ρύθμιση (ενεργές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες), οι ΕΔΑΔΠ θα ζητούν την καταβολή αποκλειστικά του κεφαλαιακού μέρους της δόσης των υφιστάμενων προγραμμάτων αποπληρωμής, χωρίς μεταβολή της δικαστικώς προσδιορισμένης μηνιαίας δόσης. Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες χρονολογικά δόσεις του εγκεκριμένου από το δικαστήριο προγράμματος αποπληρωμής, σύμφωνα με τις ρητές πρόνοιες του νέου νόμου και στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μηχανογραφικής προσαρμογής».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 18:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες
Πολιτική

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε
Ανεμοδείκτης

Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τίποτε

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης
Πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα
Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ