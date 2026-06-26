Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, μετά τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (6/2026) για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010).

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους οι εταιρείες - μέλη της ΕΕΔΑΔΠ: «Η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 6/2026) διασαφηνίζει πλήρως τη μεθοδολογία εκτοκισμού των δανείων τα οποία με δικαστική απόφαση έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010. Η σαφής ρύθμιση παρέχει πλήρη ορατότητα ως προς τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων και, επίσης, ως προς τους όρους αναδρομικής εφαρμογής της.

Οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, οι οποίες είχαν εξαρχής επισημάνει την ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης της ορθής ερμηνείας της ΟλΑπ 6/2026, προχωρούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων, ώστε τα δοσολόγια των δανειοληπτών να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις πρόνοιες του νέου νόμου. Λόγω του όγκου των δανείων που εμπίπτουν στη ρύθμιση και της ανάγκης υλοποίησης υπολογιστικών υποδομών, η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.

Στο μεταβατικό αυτό διάστημα και για τους δανειολήπτες του ν. 3869/2010 που καταλαμβάνει η νέα ρύθμιση (ενεργές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες), οι ΕΔΑΔΠ θα ζητούν την καταβολή αποκλειστικά του κεφαλαιακού μέρους της δόσης των υφιστάμενων προγραμμάτων αποπληρωμής, χωρίς μεταβολή της δικαστικώς προσδιορισμένης μηνιαίας δόσης. Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αφαιρεθούν από τις τελευταίες χρονολογικά δόσεις του εγκεκριμένου από το δικαστήριο προγράμματος αποπληρωμής, σύμφωνα με τις ρητές πρόνοιες του νέου νόμου και στο πλαίσιο της προαναφερθείσας μηχανογραφικής προσαρμογής».