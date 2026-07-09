Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Την ίδρυση ενός νέου Fund of Funds αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή (10/7) το πρωί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσει την πρόσβαση ευρωπαϊκών (και ελληνικών) startups σε μεγάλα ποσά κεφαλαίων και να εμποδίσει την απόκτηση τους τελικά από αμερικανικά funds.

Το νέο fund θα γίνει με τη συμμετοχή της ΕΤΕΠ και των 27 χωρών μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter, συμμετέχουν ακόμα θεσμικοί και επενδυτές, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις.

Εκτιμάται ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί η άντληση των κεφαλαίων του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκό fund of funds (δηλαδή ένα fund που θα δίνει κεφάλαια σε άλλα μικρότερα funds).

Όπως εξηγούν στο Reporter αναλυτές, το πρόβλημα με τα funds που επενδύουν σε ευρωπαϊκά startups, είναι πως δεν διαθέτουν αρκετά κεφάλαια για να επενδύσουν και στη συνέχεια στις επιτυχημένες επιλογές τους. Έτσι όταν οι startups μεγαλώνουν και χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια, η Ευρώπη δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Μοιραία αυτά καταφεύγουν σε αμερικανικά funds, με αποτέλεσμα επιτυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες να καταλήγουν σε αμερικανικά χέρια.

Για να αντιμετωπιστεί, λοιπόν, αυτό ακριβώς το πρόβλημα, η ΕΤΕΠ δημιουργεί αυτό το fund of funds που θα αυξήσει τα κεφάλαια των άλλων μικρότερων ευρωπαϊκών funds που επενδύουν σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή της Ελλάδας με κεφάλαια σε αυτό το fund έχει αποφασιστεί από τον υπουργό οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη στον προϋπολογισμό.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές το πρωί της Παρασκευής (10/7) όταν και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.





