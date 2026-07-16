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Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια
Οικονομία
15:25 - 16 Ιουλ 2026

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Έλλειμμα 7,8 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο κατέγραψε η Ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έναντι πλεονάσματος 15,0 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης προς τις χώρες εκτός αυτής διαμορφώθηκαν στα 243,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (243,5 δισ. ευρώ).

Αντίθετα, οι εισαγωγές ανήλθαν στα 251,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,0% σε ετήσια βάση, έναντι 228,5 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Διεύρυνση του ελλείμματος

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, όταν το εμπορικό έλλειμμα ήταν 1,2 δισ. ευρώ, το έλλειμμα του Μαΐου διευρύνθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, η επιδείνωση ανέρχεται στα 22,8 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως:

  1. στη διεύρυνση του ελλείμματος στον τομέα της ενέργειας,
  2. στη μείωση των πλεονασμάτων στα μηχανήματα και τα οχήματα,
  3. καθώς και στα χημικά και συναφή προϊόντα.

Οριακό πλεόνασμα στο πεντάμηνο

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, η Ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 3,3 δισ. ευρώ, έναντι 78,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο υποχώρησαν στα 1,214 τρισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,8%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,4%, φθάνοντας τα 1,211 τρισ. ευρώ.

Το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης αυξήθηκε στα 1,157 τρισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,3% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Έλλειμμα 12,1 δισ. ευρώ

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισοζύγιο εμπορίου αγαθών με τις χώρες εκτός ΕΕ εμφάνισε έλλειμμα 12,1 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2026, έναντι πλεονάσματος 12,7 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2025.

Οι εξαγωγές εκτός ΕΕ διαμορφώθηκαν στα 215,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,1%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,8%, στα 227,8 δισ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου της ΕΕ ανήλθε στα 24,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού ελλείμματος και της μείωσης των πλεονασμάτων στους τομείς των μηχανημάτων, των οχημάτων και των χημικών προϊόντων.

Αρνητική εικόνα και στο πεντάμηνο

Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε έλλειμμα 15,9 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 70,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών προς χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν κατά 4,8%, στα 1,074 τρισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,0%, φθάνοντας τα 1,090 τρισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ενδοενωσιακό εμπόριο αυξήθηκε κατά 4,3%, στα 1,807 τρισ. ευρώ.

Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία

Σε μηνιαία βάση, τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο:

οι εξαγωγές της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές κατά 2,8%, με το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε έλλειμμα 5,0 δισ. ευρώ, από πλεόνασμα 0,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7% και οι εισαγωγές κατά 2,5%, με το εποχικά προσαρμοσμένο έλλειμμα να διευρύνεται στα 9,0 δισ. ευρώ, από 4,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2026, οι εξαγωγές της Ευρωζώνης προς χώρες εκτός αυτής αυξήθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 9,4%. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 4,6%.

Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,4%, οι εισαγωγές κατά 10,3%, ενώ το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών ενισχύθηκε κατά 4,8%.

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