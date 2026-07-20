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ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ
Οικονομία
15:54 - 20 Ιουλ 2026

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα – Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 7 αιτήματα πληρωμής επιχορηγήσεων και 6 αιτήματα πληρωμής δανείων που αφορούν σε 204 ορόσημα και έχει εισπράξει ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 24,6 δις ευρώ, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 10,93% του ΑΕΠ της χώρας το 2023 και  στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως τονίζει στην συνέχεια το υπουργείο, στις 25/5/2026 η Ελλάδα υπέβαλε το 8ο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων έχοντας εκπληρώσει επιπλέον 34 ορόσημα και φθάνοντας τα 238 ορόσημα (ποσοστό 62%) με το μέσο όρο της ΕΕ σήμερα στο 60%. Κατόπιν της πλήρους συμβασιοποίησης των δανείων του Ταμείου και την ολοκλήρωση ορισμένων οροσήμων του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, το αίτημα πληρωμής του Μαΐου, με την έγκριση της αναθεώρησης, θα επαυξηθεί και ως προς τα ορόσημα και ως προς το ποσό εκταμίευσης που θα ανέλθει στα 4,5 δις ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις στα 29,1 δις €.

Ως προς την αναφερόμενη σε δημοσιεύματα έκθεση της Eurostat πρόκειται για ανακύκλωση παλαιών «ειδήσεων». Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δελτίο τύπου στις 12/5/2026 έχει δώσει όλες τις σχετικές διευκρινίσεις και συγκεκριμένα:

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν εκταμιεύσεις και δαπάνες από την αρχή του προγράμματος έως τέλος του 2025. Έως 22 Νοεμβρίου 2025, η Ελλάδα είχε εισπράξει 54% των επιχορηγήσεων του ΤΑΑ. Επομένως το γεγονός ότι περίπου 48,8% είχε φτάσει στο τέλος του 2025 στους τελικούς αποδέκτες είναι απολύτως αναμενόμενο και ισορροπημένο. Εξάλλου, το ελληνικό σχέδιο είναι οπισθοβαρές, γι’ αυτό και πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη της υλοποίησης έργων, καθώς οι δαπάνες επιταχύνονται στο τελικό στάδιο και θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και το 2027, δεδομένου ότι η τελευταία εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2026.

Ως προς τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας αλλάζει. Πρώτον, τα θεμέλια της ανάπτυξης (δημοσιονομικά, χρηματοπιστωτικά, επίπεδο ανταγωνισμού) έχουν βελτιωθεί. Αυτό αποτυπώνεται στη σύνθεση του ΑΕΠ, όπου οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από 11% του ΑΕΠ το 2019 σε σχεδόν 17% το 2025 με σημαντική συμβολή του ΤΑΑ. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από 20% του ΑΕΠ προ κρίσης, έχουν διπλασιαστεί στο 40% και αυξάνονται σταθερά με ρυθμούς υψηλότερους της κατανάλωσης και του ΑΕΠ. Τρίτον, η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας αλλάζει με τη βιομηχανία και μεταποίηση να αυξάνουν το ποσοστό τους σε ΑΕΠ και απασχόληση. Τέταρτον, η συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας αυξάνεται με ρυθμούς διπλάσιους της ΕΕ και τριπλάσιους της Ευρωζώνης από το 2019 και ύστερα. Πέμπτον, η ελληνική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στρέφεται όλο και περισσότερο σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως αποδεικνύει και η μεγάλη αύξηση εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας.

Επίσης, ως προς την υποβληθείσα αναθεώρηση αναφέρονται τα εξής:

Η πρόταση δεν επιφέρει καμία αλλαγή του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η αναθεώρηση καθιστά δυνατή την μεταφορά ολοκληρωμένων οροσήμων και από δάνεια και επιχορηγήσεις στο 8ο αίτημα πληρωμής αυξάνοντας το ποσό εκταμίευσης στα 4,5 δις ευρώ και ανεβάζοντας τους συνολικούς πόρους στα 29,1 δις ευρώ.

Στην πρόταση αναθεώρησης ενισχύονται σημαντικές δράσεις όπως:

– η ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) με νέο φορητό εξοπλισμό τηλεϊατρικής,

– η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής,

– η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034,

– η επέκταση του εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, επαναλαμβάνει τη δέσμευση του ότι δεν θα χαθεί ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και το σύνολο των πόρων θα κατευθυνθεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

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