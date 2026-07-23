Παπαθανάσης: Θετική εισήγηση της ΕΕ για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την θετική της εισήγηση για την πρόταση αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», την οποία υπέβαλε η Ελλάδα στις 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της τελικής φάσης υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΥΠΕΘΟ, η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει την ορθότητα του σχεδιασμού της ελληνικής πρότασης σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. και ανοίγει τον δρόμο για την τελική έγκρισή της από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Βασικός στόχος της αναθεώρησης είναι η οριστικοποίηση των οροσήμων του ελληνικού Σχεδίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Η πρόταση περιλαμβάνει προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο υλοποίησης των έργων και των μεταρρυθμίσεων, καθώς και στοχευμένες ανακατανομές πόρων, χωρίς καμία μεταβολή του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου του Σχεδίου.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις με σημαντική αναπτυξιακή και κοινωνική προστιθέμενη αξία, όπως:

η αύξηση των προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω» ,

η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα,

η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής,

η συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034,

η επέκταση του προγράμματος μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και διαστημικές υποδομές κρίσιμες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς της χώρας,

η επέκταση του προγράμματος φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα,

η επέκταση των μελετών για Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε περισσότερες δημοτικές ενότητες,

η επέκταση των παρεμβάσεων υποδομής και εξοπλισμού σε πολιτιστικούς χώρους.

Η θετική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα στην υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» και της στενής συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ολοκλήρωση των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του Σχεδίου.

Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ: https://reforms-investments.ec.europa.eu/document/download/38742827-f6b7-4af3-8064-53509140a615_en?filename=COM_2026_412_1_EN_ACT_part1_v3.pdf&prefLang=es