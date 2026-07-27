Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας, πρόσθετη ενίσχυση στην τιμή του ντίζελ, μειώσεις σε βασικά προϊόντα από το τέλος Αυγούστου, αλλά και την πρόοδο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός προειδοποίησε παράλληλα ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας πως η συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πρόσθετη επιδότηση στο ντίζελ – Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης επηρεάζει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφέροντας αυξημένο κόστος στις επιχειρήσεις και τελικά στις τιμές των προϊόντων που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Όπως εξήγησε, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη κρατική στήριξη ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο για το ντίζελ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Σε αυτή προστίθεται η μείωση κατά 5 λεπτά ανά λίτρο που ήδη εφαρμόζουν τα ελληνικά διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», τόνισε ο υπουργός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθούν τα συγκεκριμένα μέτρα και μετά τον Αύγουστο, εφόσον συνεχιστούν οι διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις και οι πιέσεις στις ενεργειακές τιμές.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το συνολικό σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα πακέτα στήριξης για νοικοκυριά, επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη.

Μειώσεις τιμών από 5% έως 20% στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο υπουργός διευκρίνισε ότι το κράτος δεν καθορίζει τις τιμές των προϊόντων, αλλά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους. Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ακόμη ότι, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν «παγωμένες» καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα τεθούν σε εφαρμογή μειώσεις τιμών που θα κυμαίνονται από 5% έως και 20% σε σειρά βασικών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης.

Οι μειώσεις θα αφορούν τρόφιμα, προϊόντα καθαριότητας και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και είδη ατομικής υγιεινής. Η διαδικασία καταγραφής των προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι έτσι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Όμως 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στον μηνιαίο λογαριασμό των αγορών ενός νοικοκυριού αποτελούν ουσιαστική βοήθεια για όσους δυσκολεύονται», σημείωσε ο υπουργός.

Αναπτυξιακός Νόμος: 270 επενδυτικά σχέδια και πόροι 600 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Ανάπτυξης στάθηκε και στην πορεία εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα ικανοποιητικό το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, συνολικά 270 επιχειρήσεις υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα που αφορούν τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), τις περιοχές ειδικής ενίσχυσης και τις μεγάλες επενδύσεις.

Η αξιολόγηση των φακέλων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.

Τα τρία αυτά καθεστώτα διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ενισχύσεων ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη του νέου καθεστώτος για την Αγροδιατροφή, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος ανέρχονται πλέον στα 600 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επενδύσεις που αφορούν τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή, καθώς και τις παραμεθόριες και οικονομικά ασθενέστερες περιοχές της χώρας.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες νέες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους, ενώ θα συμβάλει και στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς και περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους», κατέληξε ο υπουργός.