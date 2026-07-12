Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας ή, το αργότερο, έως τις 20 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myAADE, όπου θα προστεθεί η επιλογή «Ρυθμίσεις οφειλών – Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.5313/2026», δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο που προβλέπει ο λεγόμενος «νόμος Πιερρακάκη» για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η νέα παρέμβαση αποτελεί μια «πολιτική δεύτερης ευκαιρίας» και ταυτόχρονα μια πρωτοβουλία οικονομικής επανένταξης για πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Παράλληλη εφαρμογή με τη ρύθμιση του ΕΦΚΑ

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και θα λειτουργήσει παράλληλα με την αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Για χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, εξακολουθεί να ισχύει η πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.

Ο συνδυασμός των δύο μηχανισμών επιτρέπει σε πολλούς οφειλέτες να κατανείμουν τις παλαιές και νέες υποχρεώσεις τους σε διαφορετικά προγράμματα αποπληρωμής, μειώνοντας αισθητά τη συνολική μηνιαία επιβάρυνση.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Με την είσοδο στην εφαρμογή του myAADE, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει αναλυτικά:

το ύψος της οφειλής που μπορεί να ενταχθεί, τον αριθμό των διαθέσιμων δόσεων, το ύψος της μηνιαίας καταβολής, τους τόκους που αντιστοιχούν σε κάθε επιλογή.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος, τόσο χαμηλότερη θα είναι η μηνιαία δόση. Αντίθετα, η επιλογή μικρότερου αριθμού δόσεων συνεπάγεται υψηλότερη μηνιαία καταβολή, αλλά και μικρότερη συνολική επιβάρυνση από τόκους.

Η ρύθμιση θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας αρκετό χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.

Προσοχή στην πρώτη δόση

Για τις φορολογικές οφειλές, η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αντίθετα, για οφειλές προς τα τελωνεία ή το ΚΕΑΟ και τον e-ΕΦΚΑ, η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιείται έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα πριν προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης.

Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν

Η νέα ρύθμιση αφορά περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να έχουν αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2024.

Ωστόσο, δεν καλύπτει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ανεξαιρέτως.

Στις έως 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν:

οφειλές προς την εφορία, τελωνειακές οφειλές, ασφαλιστικές εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, υπό την προϋπόθεση ότι δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Αντίθετα, όλες οι νεότερες οφειλές θα εξακολουθήσουν να υπάγονται αποκλειστικά στην πάγια ρύθμιση.

Η διάκριση αυτή επιλέχθηκε ώστε να μην εγκαταλείψουν οι φορολογούμενοι τις υφιστάμενες ενεργές ρυθμίσεις, δημιουργώντας νέο κύμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες που ωφελούνται

Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντική ανάσα κυρίως σε τρεις ομάδες οφειλετών.

Μεγάλοι οφειλέτες

Επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα με χρέη άνω των 150.000 ευρώ αποκτούν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών τους, περιορίζοντας τον κίνδυνο αναγκαστικών μέτρων ή ακόμη και της δημοσιοποίησης των στοιχείων τους στη λίστα μεγαλοοφειλετών.

Μικρομεσαίοι φορολογούμενοι

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά όσους έχουν συνολικά χρέη από περίπου 2.000 έως 50.000 ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων δημιουργήθηκε πριν από το 2024. Η μεταφορά αυτών των οφειλών στις 72 δόσεις μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση.

Οφειλέτες με κατασχέσεις

Για όσους έχουν ήδη υποστεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, η νέα ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει διέξοδο. Εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής και το υπόλοιπο ενταχθεί στις 72 δόσεις, ανοίγει ο δρόμος για άρση δεσμεύσεων και αναστολή αναγκαστικών μέτρων.

Μείωση της μηνιαίας δόσης έως και 50%

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος είναι η σημαντική μείωση της μηνιαίας καταβολής.

Ανάλογα με το ποσοστό των παλαιών οφειλών, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί κατά 30% έως και 50%.

Ενδεικτικά:

Φορολογούμενος με συνολικό χρέος 7.000 ευρώ, εκ των οποίων 5.000 ευρώ δημιουργήθηκαν πριν από το 2024, μπορεί να καταβάλλει περίπου 171 ευρώ τον μήνα, αντί για περίπου 310 ευρώ που θα απαιτούσε η αποκλειστική υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση.

Για συνολική οφειλή 4.000 ευρώ, με 3.000 ευρώ παλαιά χρέη, η μηνιαία επιβάρυνση μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 95 ευρώ, έναντι περίπου 177 ευρώ.

Επιχείρηση με συνολικές οφειλές 300.000 ευρώ, από τις οποίες οι 150.000 ευρώ είναι παλαιές, μπορεί να μειώσει τη μηνιαία καταβολή από περισσότερα από 13.000 ευρώ σε περίπου 9.000 ευρώ μέσω του συνδυασμού των δύο ρυθμίσεων.

Ένα εργαλείο οικονομικής επανεκκίνησης

Η νέα ρύθμιση δεν αντικαθιστά την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων και χαμηλότερης συνολικής μηνιαίας επιβάρυνσης.

Βασική προϋπόθεση για να αποδειχθεί αποτελεσματική είναι ο σωστός διαχωρισμός των παλαιών και νέων οφειλών, καθώς και η επιλογή ενός αριθμού δόσεων που θα μπορεί να εξυπηρετείται σταθερά σε βάθος χρόνου.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στόχος της παρέμβασης είναι να δοθεί μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως τόνισε, η ρύθμιση απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν να επιστρέψουν στην κανονική οικονομική δραστηριότητα και όχι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.