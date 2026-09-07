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Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Παραδείγματα, δικαιούχοι, χρονοδιαγράμματα (πίνακες)
Οικονομία
12:16 - 07 Σεπ 2026

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ: Παραδείγματα, δικαιούχοι, χρονοδιαγράμματα (πίνακες)

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Την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση συμμετέχουν ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Το συνολικό ύψος του πακέτου μέτρων που αφορά το 2027 ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών κατηγοριών. Στους δικαιούχους των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι.

Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει στοχευμένες ρυθμίσεις για επιμέρους κατηγορίες, μεταξύ άλλων για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τις οικογένειες με παιδιά.

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Δείτε live την εξειδίκευση των μέτρων:

Πιερρακάκης: Οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής

«Η δική μας πολιτική απάντηση περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος, περιορίζουμε τους τόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το κόστος στις επόμενες γενιές.

Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας», είπε εισαγωγικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Οι τρεις αυτοί άξονες είναι μια ενιαία πολιτική. Μειώνει το δημόσιο χρέος για να απελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν. Και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη, για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές. Αυτή είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 την οποία παρουσίασε ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

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Η Εθνική αυτή συμφωνία, έχει τέσσερις προτεραιότητες:

  • Mεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους,
  • περισσότερες επενδύσεις και δουλειές,
  • ισχυρή κοινωνική πολιτική και ενεργειακή αυτονομία και
  • χαμηλότερο κόστος.

Η λογική των προτεραιοτήτων αυτών είναι, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, να δοθεί μεγαλύτερη ανάσα για το σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και η καθεμία να χτίσουν.

«Σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών είναι ότι μπορούμε να κοιτάμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ένας στόχος είναι έως το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισ. ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ», σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από το 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% έως το 2031.

Τα μέτρα συνοπτικά

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται απαλλαγή των συνεπών φορολογουμένων από τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή υπέρ των συνεπών επαγγελματιών, καθώς καταργείται η επιβάρυνση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά, σε πρώτη φάση, περισσότερους από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται και για τους επαγγελματίες ταξί, καθώς το τεκμήριο θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας. Παράλληλα, ένα ανήλικο παιδί που έχει κληρονομήσει άδεια ταξί δεν θα αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας.

Για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των αγροτών, το μέτρο αφορά 47.000 άτομα σε σύνολο 245.000. Ενδεικτικά, ένας αγρότης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 1.540 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους, η ρύθμιση αφορά 87.000 ανθρώπους. Τρίτεκνος με μεικτό εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 620 ευρώ, ενώ για μεικτό εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, προβλέπεται ετήσια ενίσχυση ύψους 400 ευρώ καθαρά, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων και, ως εκ τούτου, σε καθαρούς όρους υπερβαίνει το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους, από το 2027 προβλέπεται μόνιμη ενίσχυση μέσω επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το ποσό θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές.

Σε συνδυασμό με τις ετήσιες αυξήσεις, δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, αναμένεται να δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά, ενώ το αντίστοιχο όφελος το 2028 θα διαμορφωθεί σε 432 ευρώ.

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Μείωση κόστους για επιχειρήσεις

Από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τον περιορισμό του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται στο 50% από 55% η προκαταβολή φόρου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος ύψους 400 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Όπως επισημάνθηκε, η επιλογή είναι τα συγκεκριμένα χρήματα να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.

Επιπλέον, δρομολογείται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια. Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται αρχικά σε 82 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας τα 201 εκατ. ευρώ το 2030.

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Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων

Προβλέπεται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής.

Παράλληλα, από το 2027 καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, με το πληθυσμιακό όριο να αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι, επίσης, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία.

Κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνια.

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Στέγη

Προωθούνται παρεμβάσεις για την κινητοποίηση νέων κατοικιών, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί. Στο ίδιο πλαίσιο, δρομολογείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

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Παράλληλα, αυξάνεται στο 15% ο φόρος μεταβίβασης. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2027, καθώς στόχος είναι να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και να μην αιφνιδιαστούν οι ενδιαφερόμενοι. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά πρόσωπα.

Φορολογία

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, όταν οι ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων προέρχονται από κέρδη, το τμήμα των αμοιβών που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή 15%, από την 1η Ιανουαρίου 2027, έναντι 5% που ισχύει σήμερα.

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Με τη συγκεκριμένη αλλαγή επιχειρείται να διορθωθεί η φορολογική ασυμμετρία που υπάρχει σήμερα, καθώς τα stock options φορολογούνται ήδη με συντελεστή 15%.

Ο φόρος επί των μερισμάτων που καταβάλλουν οι μέτοχοι παραμένει αμετάβλητος στο 5%.

«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»

Για τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά», o κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση ενός παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει επενδυτικό λογαριασμό. Όπως τόνισε, για κάθε ευρώ που θα βάζει η οικογένεια μέχρι τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, αντίστοιχο ποσό θα βάζει και η πολιτεία.

Στον λογαριασμό θα μπορούν να βάζουν χρήματα και άλλοι συγγενείς ή φίλοι, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι το ζητούμενο είναι κανένα παιδί να μην ξεκινά από το μηδέν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 12:44
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