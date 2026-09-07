Χρυσός: Νέα «βουτιά» κάτω από τα $4.400 – Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Ο χρυσός διεύρυνε τις απώλειές του, καθώς η ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται ακόμη και από την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως 0,9%, πέφτοντας προσωρινά κάτω από το επίπεδο των 4.400 δολαρίων ανά ουγκιά, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση ο χρυσός είχε καταγράψει πτώση 1%, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό. Τα δεδομένα αυτά ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός κινείται πλέον κοντά στα 4.400 δολάρια, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed. Το πολύτιμο μέταλλο έχει υποχωρήσει εκ νέου κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε την Παρασκευή, γεγονός που καθιστά τον χρυσό, ο οποίος τιμολογείται σε αμερικανικό νόμισμα, ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Την ίδια ώρα, οι traders αύξησαν τις τοποθετήσεις τους υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, αποτιμώντας σε περίπου 60% την πιθανότητα αύξησης μέσα στον Σεπτέμβριο. Τα υψηλότερα επιτόκια παραδοσιακά ασκούν πιέσεις στον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού προστέθηκε και η νέα κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, αλλά και σειρά πλοίων που συνδέονται με τις ΗΠΑ, ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η νέα ένταση επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ομαλή ροή ενέργειας από την περιοχή. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι.

«Ο χρυσός βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας ακόμη μακροοικονομικής καταιγίδας», δήλωσε η Χέμπε Τσεν, ανώτερη αναλύτρια της Vantage Markets στη Μελβούρνη. Όπως σημείωσε, «η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η ολοένα ισχυρότερη πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση της Παρασκευής επαναφέρουν τους γνωστούς αντίθετους ανέμους για τον χρυσό».

Από την ανάκαμψή του από τα χαμηλά επίπεδα κοντά στα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά τον Ιούλιο, ο χρυσός έχει παραμείνει σε σχετικά περιορισμένο εύρος διακύμανσης. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή του κινήθηκε επανειλημμένα πάνω και κάτω από το όριο των 4.400 δολαρίων, καθώς οι traders αναπροσάρμοζαν διαρκώς τις προβλέψεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για την απόφαση της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια.

«Μια ακόμη ισχυρή μέτρηση είτε στον δείκτη τιμών παραγωγού είτε στον δείκτη τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να ενισχύσει το σενάριο μιας νέας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, να οδηγήσει σε διάσπαση της στήριξης των 4.400 δολαρίων και να εντείνει την πτωτική πορεία», ανέφερε η Τσεν.

«Από την άλλη πλευρά, μια χαμηλότερη ένδειξη για τον πληθωρισμό θα μπορούσε προσωρινά να αποφορτίσει τις πιέσεις στον χρυσό, ωστόσο σε αυτή τη φάση μπορεί να αποτελέσει περισσότερο μια προσωρινή ανάσα παρά μια ουσιαστική αλλαγή της τάσης», πρόσθεσε.

Παραμένουν οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για άνοδο

Παρά τις πιέσεις που δέχεται βραχυπρόθεσμα, ο χρυσός εξακολουθεί να συγκεντρώνει θετικές μακροπρόθεσμες προσδοκίες, καθώς αρκετοί επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν σε σταδιακή άνοδο της τιμής του, επαναφέροντας τον παραδοσιακό του ρόλο ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η επιστροφή των αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, αλλά και το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή οι επενδυτικές τοποθετήσεις που στοχεύουν στην προστασία από την απαξίωση των νομισμάτων και των κρατικών τίτλων, παραπέμπουν στο ισχυρό ράλι που είχε οδηγήσει τον χρυσό σε ιστορικό υψηλό, κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγκιά τον Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως έχουν αυξήσει εκ νέου την έκθεσή τους στον χρυσό τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η δυναμική των τιμών θα συνεχίσει να λειτουργεί υποστηρικτικά όσο οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αγοράζουν», δήλωσε ο Ντάαν Στράιβεν, συν-επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στη Goldman Sachs Group, η οποία προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.900 δολάρια ανά ουγκιά έως το τέλος του έτους.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, «ο χρυσός προσφέρει σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης και στοχευμένης αντιστάθμισης κινδύνου».

Ο Στράιβεν εξήγησε ότι «στις περιόδους κατά τις οποίες οι αγορές ανησυχούσαν για την απαξίωση — είτε λόγω ζητημάτων που αφορούν τη διακυβέρνηση των κεντρικών τραπεζών, είτε λόγω της δημοσιονομικής προοπτικής, είτε εξαιτίας μη συμβατικών παρεμβάσεων στις αγορές ομολόγων και συναλλάγματος — ακριβώς τότε βλέπαμε τις τιμές του χρυσού να ενισχύονται».

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χρυσός λειτουργεί ξεκάθαρα ως αντιστάθμιση κινδύνου», πρόσθεσε.

Ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 0,6%, στα 4.405,17 δολάρια ανά ουγκιά, στις 10:12 π.μ. στη Σιγκαπούρη.

Το ασήμι σημείωνε πτώση 0,3%, στα 66,04 δολάρια ανά ουγκιά. Η πλατίνα κινούνταν επίσης πτωτικά, ενώ το παλλάδιο κατέγραφε άνοδο.

Ο Bloomberg Dollar Spot Index παρέμενε αμετάβλητος, έχοντας ενισχυθεί κατά 0,1% την Παρασκευή.