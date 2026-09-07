Γερμανία: Μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς, ο Μερτς αντιμετωπίζει ένα οδυνηρό δίλημμα

Το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πέτυχε μια ιστορική νίκη στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής στη Γερμανία, ωστόσο, έμεινε λίγο κάτω από την πλειοψηφία που απαιτείται για να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αποτέλεσμα, φέρνει σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα κόμματα, τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, αντιμέτωπα με μια δύσκολη επιλογή: είτε να συνεχίσουν να συσπειρώνονται ώστε να κρατήσουν το AfD μακριά από την εξουσία, παρά τις βαθιές πολιτικές τους διαφορές — μια στρατηγική δεκαετιών που είναι γνωστή ως «τείχος προστασίας» (firewall) — είτε να επιτρέψουν για πρώτη φορά στο AfD να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

Τώρα η απόφαση βρίσκεται στα χέρια του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της κεντροδεξιάς Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU). Η πορεία που θα επιλέξει θα μπορούσε να καθορίσει τόσο το δικό του πολιτικό μέλλον όσο και την τύχη της κυβέρνησής του.

Ο Μερτς έχει αποκλείσει ακόμη και την παθητική συνεργασία με το AfD. Ωστόσο, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, οι βουλευτές του CDU στην ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα είναι ισχυρότερο, είναι διχασμένοι σχετικά με τη διατήρηση του «τείχους προστασίας», γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιθανή διάσπαση του κόμματος. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός του AfD έχει αποξενώσει τους ψηφοφόρους και έχει αναγκάσει το CDU να κυβερνά μαζί με κόμματα που δεν στηρίζουν την ατζέντα του, οδηγώντας σε πολιτικό αδιέξοδο.

«Το τείχος προστασίας αποτελεί χαρακτηριστική πολιτική του Φρίντριχ Μερτς», δήλωσε η Sudha David-Wilp, αντιπρόεδρος και ανώτερη συνεργάτιδα του German Marshall Fund of the U.S., μιας δεξαμενής σκέψης. «Αγγίζει την καρδιά του τι σημαίνει να είσαι συντηρητικός στη Γερμανία, κάτι που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με πολλά από όσα πρεσβεύει το AfD, είτε πρόκειται για τη στήριξή του προς τη Ρωσία είτε για την εχθρική του στάση απέναντι στην Ευρώπη».

Η εκλογική αναμέτρηση στο Σαξονία-Άνχαλτ, ένα κρατίδιο 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ολοκληρώθηκε με το AfD να εξασφαλίζει περίπου 44% των ψήφων, περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό του CDU. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιδόσεις οποιουδήποτε κόμματος σε περιφερειακές εκλογές από τη δεκαετία του 1950.

Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόμμα θα έμενε λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, η οποία απαιτείται για να κυβερνήσει χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων. Τα ποσοστά θα μπορούσαν να εξελιχθούν υπέρ του AfD κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς θα καταμετρώνται περισσότερες ψήφοι.

«Είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα… Έχουμε λάβει πολύ ξεκάθαρα εντολή να κυβερνήσουμε», δήλωσε η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ. Ακόμη κι αν το κόμμα έμενε λίγο κάτω από την πλειοψηφία, πρόσθεσε, θα απευθυνόταν σε περιφερειακούς βουλευτές με παρόμοιες απόψεις, οι οποίοι ενδέχεται να στηρίξουν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AfD.

Ένα μικρό κόμμα, η ακροαριστερή Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), έσπασε την Κυριακή ένα μακροχρόνιο πολιτικό ταμπού, ζητώντας να τερματιστεί το «τείχος προστασίας» και υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι το έχουν απορρίψει.

Τα άλλα κόμματα δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να βοηθήσουν ενεργά το AfD για να σχηματίσει κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ. Σύμφωνα με το σύνταγμα του κρατιδίου, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, υποψήφιος του AfD, θα χρειαζόταν απλώς επαρκή αριθμό βουλευτών από άλλα κόμματα που θα απείχαν από την ψηφοφορία, ώστε να εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατιδίου. Στη συνέχεια, θα έπρεπε να αναζητά διακομματική υποστήριξη στο κοινοβούλιο για κάθε νομοσχέδιο που η κυβέρνησή του θα έθετε προς ψήφιση.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να δεσμεύεται για το «τείχος προστασίας», ο απερχόμενος πρωθυπουργός του κρατιδίου και στέλεχος του CDU, Σβεν Σούλτσε, απέφυγε να απαντήσει. Δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF ότι το κόμμα του θα πρέπει πρώτα να αναλύσει τους λόγους της ήττας του.

Αυτό αφήνει τον Μερτς, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του CDU, μπροστά σε δύο επιλογές.

Θα μπορούσε να επιμείνει ώστε το CDU να διατηρήσει το «τείχος προστασίας» και να προσπαθήσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση στο κρατίδιο που θα αντιτίθεται στο AfD, συνεργαζόμενο με τους Πράσινους, τους Σοσιαλδημοκράτες, πρώην κομμουνιστές και ακόμη και ακροαριστερούς λαϊκιστές.

Υπάρχει ισχυρή αντίσταση σε αυτό το σενάριο μεταξύ των βουλευτών του CDU στο κρατίδιο. Μια εξέγερση εναντίον του καγκελάριου θα μπορούσε να πλήξει μόνιμα την εξουσία και το κύρος του. Με τις χειρότερες δημοσκοπικές επιδόσεις από οποιονδήποτε μεταπολεμικό καγκελάριο, η θέση του μέσα στο κόμμα έχει ήδη αποδυναμωθεί.

Εναλλακτικά, ο Μερτς θα μπορούσε να αφήσει το CDU του κρατιδίου να αποφασίσει ελεύθερα πώς θα αντιμετωπίσει το AfD. Και αυτή η επιλογή θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στο κόμμα του και πιθανότατα να σήμαινε το τέλος της κυβερνητικής του συμμαχίας. Ο κυβερνητικός εταίρος του, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), έχει κατηγορηματικά αντιταχθεί σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με το AfD.

Παρότι οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε ένα από τα μικρότερα κρατίδια της Γερμανίας, αποτελούν ένα νέο ορόσημο στη συρρίκνωση του πολιτικού κέντρου, η οποία έχει καταστήσει την οικονομικά μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης ολοένα δυσκολότερο να κυβερνηθεί. Το CDU έχασε περίπου το ήμισυ του ποσοστού που είχε λάβει στο κρατίδιο το 2021. Σε εθνικό επίπεδο, το κόμμα βρίσκεται πέντε έως έξι μονάδες πίσω από το AfD, το οποίο έχει διευρύνει πρόσφατα το προβάδισμά του ως το δημοφιλέστερο κόμμα της Γερμανίας.

Η λαϊκιστική ατζέντα του AfD περιλαμβάνει την επιτάχυνση των απελάσεων μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, την αύξηση των κοινωνικών παροχών για τους γερμανούς πολίτες που έχουν γεννηθεί στη χώρα, τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς και την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το AfD συγκαταλέγεται στα πιο ριζοσπαστικά εθνικιστικά κόμματα που έχουν ενισχυθεί στη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Πολλές από αυτές τις πολιτικές υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες μιας περιφερειακής κυβέρνησης. Ωστόσο, το AfD παρουσίασε τις εκλογές ως μια ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία πολιτικές έξω από την κυρίαρχη πολιτική συναίνεση που έχει επικρατήσει στη μεταπολεμική περίοδο.

Εάν το BSW εισέλθει στο κοινοβούλιο — κάτι που απαιτεί να ξεπεράσει το εκλογικό όριο του 5% — θα βρεθεί σε θέση ρυθμιστή των εξελίξεων. Εάν οι βουλευτές του απέχουν κατά την εκλογή του επόμενου πρωθυπουργού του κρατιδίου, θα μπορούσαν μόνοι τους να αποφασίσουν αν το AfD θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Χωρίς το BSW στο κοινοβούλιο, το AfD θα μπορούσε να προσπαθήσει να πείσει μια μικρή ομάδα βουλευτών του CDU να απέχει.

Μια κυβέρνηση του AfD σε ένα από τα μικρότερα κρατίδια της Γερμανίας δεν θα επηρέαζε τη χάραξη πολιτικής σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει περιορισμένη επιρροή στην Άνω Βουλή (Bundesrat) της Γερμανίας, η οποία εκπροσωπεί τα ομόσπονδα κρατίδια, και μικρή οικονομική βαρύτητα.

Ωστόσο, μια τέτοια κυβέρνηση θα έδινε στο κόμμα τον έλεγχο της αστυνομίας και του περιφερειακού παραρτήματος της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών. Ένα από τα καθήκοντα της υπηρεσίας είναι η παρακολούθηση του AfD, το οποίο θεωρείται από την υπηρεσία εξτρεμιστική οργάνωση.

Η προοπτική ενός κόμματος που είναι φιλικό προς τη Ρωσία να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες έχει προκαλέσει ανησυχία σε αξιωματούχους ασφαλείας στο Βερολίνο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Γκέοργκ Μάιερ, υπουργός Εσωτερικών της γειτονικής Θουριγγίας, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι οι βουλευτές του AfD στο κρατίδιό του έχουν επανειλημμένα ζητήσει διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με αμυντικές εγκαταστάσεις, μέτρα αντιμετώπισης drones και δραστηριότητες ρωσικής κατασκοπείας στην περιοχή, χρησιμοποιώντας μια κοινοβουλευτική διαδικασία που υποχρεώνει την κυβέρνηση να απαντήσει.





