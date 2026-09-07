Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σχέδιο Invest Ahead και νέος επενδυτικός χάρτης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, με άξονες την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υψηλή τεχνολογία και τις στοχευμένες επενδύσεις προστιθέμενης αξίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο Hellenic Growth Agora του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕθΑΤ), στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, το πρώτο πάνελ με τίτλο «Η Ελλάδα στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», έθεσε το ευρύτερο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης, ενώ στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «Η Νέα Γενιά Επενδύσεων», συζητήθηκε ο διευρυμένος ρόλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και των θυγατρικών του σε δυναμικούς κλάδους της νέας οικονομίας.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Financial Institutions & Investments, παρουσίασε το σχέδιο «Invest Ahead», αναφέροντας ότι «εκπονείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Όπως τόνισε, «στόχος του σχεδίου είναι η καταγραφή απτών επενδυτικών ευκαιριών, με τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου, που θα ενισχύσουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και θα διαμορφώσουν τον επενδυτικό χάρτη για την εποχή μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης». Ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε πως έχουν ήδη αναλυθεί 100 τομείς της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να διαμορφωθούν 30 συγκεκριμένες και κοστολογημένες επενδυτικές ευκαιρίες. Δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής αλλαγής, επισήμανε ότι σκοπός είναι η μετεξέλιξη του ΕθΑΤ από απλό διαχειριστή περιουσίας σε ενεργό επενδυτή συνδέοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον με χειροπιαστά έργα».

Ο Στέλιος Φράγκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), ανέλυσε τον ρόλο του Ταμείου στη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου και τη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, εστιάζοντας στις ψηφιακές υποδομές και την ενεργειακή μετάβαση. Προανήγγειλε μάλιστα την ολοκλήρωση δύο έως τριών μεγάλων συναλλαγών εντός του 2026, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «είναι η πρώτη φορά που δημόσιο χρήμα κατευθύνεται αμιγώς σε σχήματα για επενδύσεις, δείχνοντας ότι η χώρα άλλαξε σελίδα και διαθέτει πλέον αξιοπιστία».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Phaistos Investment Fund (5G Ventures), υπογράμμισε ότι στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του, έχει ήδη επενδύσει 73 εκατ. ευρώ σε 11 εταιρείες, σε τομείς αιχμής όπως η διαστημική τεχνολογία, τα μικροτσίπ και το Internet of Things. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο θετικό αποτύπωμα του Phaistos στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, επισημαίνοντας: «Το 26% των νέων προσλήψεων σε αυτές τις εταιρείες αφορά 'brain regain' από το εξωτερικό, δηλαδή εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που επιστρέφει».

Τον στρατηγικό ρόλο της αμυντικής βιομηχανίας ανέλυσε ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Όπως ανέφερε, το Κέντρο υλοποιεί ήδη 10 συμβάσεις παραγωγικών έργων, όπως συστήματα anti-drone και ιδιωτικά δίκτυα 5G για περιπτώσεις καταστροφών. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τη διεθνή απήχηση της ελληνικής καινοτομίας, δήλωσε: «Τέσσερις ελληνικές εταιρείες έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα ταχείας υιοθέτησης (Rapid Adoption) του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν αγοράζει πλέον μόνο, αλλά παράγει και ωριμάζει τεχνολογία».

Στα άμεσα ορόσημα για το «ΦΑΡΟΣ AI Factory» αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αφροδίτη Σεβαστή, καθώς εντός λίγων εβδομάδων, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο εθνικός υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». «Αυτό θα δώσει στον ΦΑΡΟ το πρώτο εργαλείο για να καταφέρει να προσελκύσει start-ups, επιχειρήσεις και ερευνητές» υποστήριξε, ενώ έθεσε ως στόχο να υπάρχουν οι πρώτοι χρήστες μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε την επίδραση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στην πραγματική οικονομία. Να αρχίσουμε να βλέπουμε το AI όχι σαν μια τεχνολογία, αλλά σαν εργαλείο για την οικονομική δραστηριότητα», επισήμανε. Η κυρία Σεβαστή ιεράρχησε τον πολιτισμό και τη γλώσσα, την ενέργεια και την υγεία ως τους βασικούς πυλώνες δράσης της «ΦΑΡΟΣ AI Factory».

Τρεις καθοριστικούς παράγοντες που θα καταστήσουν την Ελλάδα όχι μόνο χρήστη αλλά και παραγωγό στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, διέκρινε ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βασίλης Καρκατζούνης.

«Στις υποδομές, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα με τον ΔΑΙΔΑΛΟ, μια υποδομή χωρίς προηγούμενο σε κλίμακα στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή» είπε, σταχυολογώντας τον σχεδιασμό για τα AI Giga Factories και τις υποδομές στη Δυτική Μακεδονία, ενώ εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να γίνει hub για data centers.

Τόνισε την ανάγκη να καταστούν τα δεδομένα του Δημοσίου διαθέσιμα στην αγορά με ασφαλή τρόπο, ώστε να παράγεται αξία. «Από τα 78 data sets που είχε η χώρα διαθέσιμα στο data.gov, πλέον έχει 23.000 και συνεχίζουμε αποφασιστικά να ανεβαίνουμε», είπε ο κ. Καρκατζούνης. Έθεσε μάλιστα, και την παράμετρο της διασφάλισης της ελληνικής γλώσσας μελλοντικά στην εκπαίδευση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, προσδιόρισε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως έναν ακόμη άξονα.

Ως προς το επόμενο μεγάλο στοίχημα της χώρας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Ειδικός Γραμματέας εκτίμησε πως αυτό είναι στους τομείς της ναυτιλίας και των logistics, λόγω της γεωγραφικής θέσης και των προοπτικών.

Στις δυνατότητες που ανοίγει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Όπως σημείωσε, η Κοινωνία της Πληροφορίας ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο περίπου 220 συμβάσεων για έργα πληροφορικής, με το Ταμείο Ανάκαμψης να λειτουργεί ως καταλύτης για το «άλμα» της ψηφιακής διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Ασθενίδης εντόπισε ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε πεδία όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία και η Πολιτική Προστασία, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των δεδομένων, αλλά και μιας σειράς νομικών και ηθικών ζητημάτων που συνοδεύουν τη χρήση της AI.

Στις ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για την Ελλάδα και την Ευρώπη εστίασε, από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κονταρίνης, Founding Partner της Sustainable Forward Capital, τονίζοντας ότι η νέα τεχνολογική εποχή «καλεί όλους στην αφετηρία» και μπορεί να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα.

Όπως σημείωσε, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Ελλάδα είναι να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε πεδία όπου διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ανέφερε ως παράδειγμα την έντονη εποχικότητα του τουρισμού, εξηγώντας ότι αυτοματισμοί και ρομποτικά συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και στις φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τη δορυφορική επιτήρηση, μπορεί να αλλάξει ριζικά το μοντέλο αντιμετώπισης με ταχύτερη απόκριση.