Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο έξω από το σπίτι του – Αναζητούνται οι δράστες

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια, με έναν 55χρονο άνδρα να δέχεται πυροβολισμούς τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:55, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν τον 55χρονο και πυροβόλησαν εναντίον του.

Πυρά στα κάτω άκρα

Ο 55χρονος, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε από τα πυρά που δέχθηκε στα πόδια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Μετά την επίθεση, οι δύο δράστες διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα και παραμένουν άφαντοι, με την Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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Τρεις κάλυκες και μία βολίδα στο σημείο

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και κατά την αυτοψία στο σημείο εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες, καθώς και μία βολίδα.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ένοπλη επίθεση και συγκεντρώνει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών, αλλά και στην ανασύσταση της διαδρομής που ακολούθησαν κατά τη διαφυγή τους.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και αυτό του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.