Ο Ρέμος καβάλα στ' άλογο

Αίσθηση και αντιδράσει έχει προκαλέσει η επιλογή του υπουργείου Πολιτισμού να επιτρέψει να στηθεί η σκηνή για μία συναυλία του Αντώνη Ρέμου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις εικόνες από το σημείο ο Ρέμος και η ορχήστρα του θα παίξουν γύρω από το άγαλμα, το οποίο χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως... ντεκόρ για τη συναυλία.

Η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας αναφέρει πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος. Γίνεται λόγος για χρήση ειδικού φωτισμού και σύγχρονης τεχνολογίας οπτικά συστήματα.

Πέρα από την ασφάλεια του μνημείου βέβαια πολλές φορές πρέπει να εξετάζουμε και το αισθητικό κομμάτι, που στην προκειμένη περίπτωση φλερτάρει επικίνδυνα με το... αντιαισθητικό.