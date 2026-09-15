Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία από τη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία του Eurogroup πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την παρουσία του στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει σήμερα συναντήσεις με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, καθώς και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις προοπτικές της, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Σημαντικό μέρος των επαφών θα αφορά τον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση των οικονομικών πολιτικών.

Παράλληλα, στην ατζέντα των συναντήσεων θα βρεθεί η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συζητηθούν πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Συμμετοχή σε εκδήλωση της Hertie School

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει επίσης σε δημόσια εκδήλωση που διοργανώνει το Jacques Delors Centre της Hertie School.

Με αφορμή την επίσκεψή του στη Γερμανία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι προσβλέπει στις επαφές που θα έχει στο Βερολίνο.

«Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, παράλληλα, τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Eurogroup στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.