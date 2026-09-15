ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ
Πολιτική
10:02 - 15 Σεπ 2026

Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία από τη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία του Eurogroup πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατά την παρουσία του στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει σήμερα συναντήσεις με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, καθώς και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις προοπτικές της, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Σημαντικό μέρος των επαφών θα αφορά τον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση των οικονομικών πολιτικών.

Παράλληλα, στην ατζέντα των συναντήσεων θα βρεθεί η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συζητηθούν πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Συμμετοχή σε εκδήλωση της Hertie School

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει επίσης σε δημόσια εκδήλωση που διοργανώνει το Jacques Delors Centre της Hertie School.

Με αφορμή την επίσκεψή του στη Γερμανία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι προσβλέπει στις επαφές που θα έχει στο Βερολίνο.

«Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε, παράλληλα, τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Eurogroup στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Πολύ υποτονικό το κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Πολύ υποτονικό το κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία

Γερμανία: Πρωτιά CDU στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας – «Εκρηκτική» άνοδος της AfD
Ειδήσεις

Γερμανία: Πρωτιά CDU στις τοπικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας – «Εκρηκτική» άνοδος της AfD

Πιερρακάκης: Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές (στα μέτρα) ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές
Πολιτική

Πιερρακάκης: Θα κάναμε τις ίδιες επιλογές (στα μέτρα) ακόμη και αν δεν είχαμε εκλογές

Ο Πιερρακάκης κάνει διεθνή καριέρα και στις κουμπαριές
Ανεμοδείκτης

Ο Πιερρακάκης κάνει διεθνή καριέρα και στις κουμπαριές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:44

«Συναγερμός» στη Δανία: Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες κατά στρατιωτικού ελικοπτέρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/09/2026 - 10:38

Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:32

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύεται να «επεκτείνει και να εμβαθύνει» τη συνεργασία με τη Ρωσία

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:29

Κίνα: «Φρέναραν» οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο – Βουτιά 18,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 10:15

Premia Properties: Καθαρά κέρδη €7,1 εκατ. στο α' εξάμηνο – Αύξηση 34% στα EBITDA

Αναλύσεις
15/09/2026 - 10:11

ΧΑ: Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση

Ειδήσεις
15/09/2026 - 10:06

ifo: Πολύ υποτονικό το κλίμα στον κλάδο του λιανεμπορίου στη Γερμανία

Πολιτική
15/09/2026 - 10:02

Στη Γερμανία ο Πιερρακάκης – Συνάντηση με Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ

Οικονομία
15/09/2026 - 09:52

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,5 δισ. και φοροέσοδα €49,52 δισ. στο 8μηνο

Ομόλογα
15/09/2026 - 09:40

ΗΠΑ: Σε υψηλό 19 ετών η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Πολιτική
15/09/2026 - 09:27

Τσίμαρης (ΠΑΣΟΚ): Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ουσιαστικής εποπτείας στις δομές υγείας

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 09:25

Ασιατικές αγορές: Μεικτή εικόνα με το βλέμμα στη Fed και τις αποδόσεις των ομολόγων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/09/2026 - 09:00

ΕΒΙΚΕΝ: Στα 200 ευρώ/MWh η Ελλάδα, στα 50 ευρώ οι ανταγωνιστές

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 08:54

Ακάθεκτο το «τρένο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Wall Street, παρά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/09/2026 - 08:31

Aegean: Το ενεργειακό κόστος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα καθορίζουν το β' εξάμηνο

Magazino
15/09/2026 - 08:17

Emmys 2026: Ξεχώρισαν «Widow's Bay» και «The Pitt» - Η λίστα με τους νικητές

Ακίνητα
15/09/2026 - 08:14

Επιστροφή ενοικίου: 15 ημέρες για τον έλεγχο των στοιχείων - Τι πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι

Επιχειρήσεις
15/09/2026 - 08:07

Το 11th Business Forum Greece-Sweden στις 24/9 στο Divani Caravel: Ομιλητές, Συντονιστές και Πρόγραμμα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 08:01

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι έχουν θέσει «σε τροχιά» το πρώτο διαστημικό τους όπλο

Ναυτιλία
15/09/2026 - 07:48

Σε ιστορικά υψηλά οι ναύλοι των VLCC λόγω της κρίσης στο Ορμούζ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 07:28

Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα

Γρηγόρης Νικολόπουλος
15/09/2026 - 07:20

Μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/09/2026 - 06:37

Το νέο DEEPAL S07 PRO έφτασε στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/09/2026 - 06:36

Η απόλυτη δοκιμασία της Chery έρχεται στην Ευρώπη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 23:50

ΗΠΑ: Κυρώσεις στη VTB για φερόμενη στήριξη του Ιράν – Νέα πίεση στη Ρωσία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 23:35

Χούθι: Περισσότερες από 54 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη το τελευταίο 24ωρο

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 23:24

Wall Street: Πτώση με φόντο το 10ετές ομόλογο στο 5% και το πετρέλαιο πάνω από τα $105

Ειδήσεις
14/09/2026 - 23:15

Τραμπ: «Φάρσα» οι προειδοποιήσεις ότι η ΤΝ μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 23:00

Σερβία: Κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου το φοιτητικό κίνημα – Κατέθεσε ψηφοδέλτιο

Ειδήσεις
14/09/2026 - 22:45

Χριστοδουλίδης: Συμφωνία με Μητσοτάκη – Θα καταβάλουμε τα €25 εκατ. για GSI μόλις εκδοθεί Navtex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ