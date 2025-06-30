ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λαγουβάρδος: Στη Μεσόγειο οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή
Περιβάλλον
08:37 - 30 Ιουν 2025

Λαγουβάρδος: Στη Μεσόγειο οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή

Reporter.gr Newsroom
«Η Μεσόγειος είναι παγκόσμιο hotspot της κλιματικής κρίσης, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται ταχύτερα από κάθε άλλη περιοχή», προειδοποίησε ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών μιλώντας στο ΕΡΤNews. Παράλληλα αναφέρθηκε στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στη χώρα από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της στη φύση και στην ανθρώπινη καθημερινότητα, αλλά και την ανάγκη για άμεση προσαρμογή.

«Ζούμε πλέον νύχτες χωρίς δροσιά. Χθες, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς. Αυτό δημιουργεί αδιάκοπο θερμικό στρες για τον πληθυσμό», σημείωσε ενώ συγχρόνως προειδοποίησε ότι οι καύσωνες θα γίνουν μεγαλύτεροι και συχνότεροι. «Το 2023 είχαμε 16 συνεχόμενες ημέρες καύσωνα. Αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι η νέα κανονικότητα».

Ο καθηγητής παραδέχτηκε πως η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της περισσότερα δεδομένα από ποτέ: δορυφορικές εικόνες, επίγειες μετρήσεις, μοντέλα πρόγνωσης υγρασίας στα δάση. Όμως, η συλλογή στοιχείων δεν είναι αρκετή. «Πρέπει όλοι – επιστήμονες, φορείς, κράτος – να προσαρμοστούν στη νέα κλιματική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να μείνουμε παρατηρητές», είπε στην ΕΡΤ και πρόσθεσε.

«Οι καλοκαιρινές βροχές είναι ελάχιστες. Με τους παρατεταμένους καύσωνες, οι συνθήκες γίνονται καταστροφικές για δάση, ανθρώπους, γεωργία και οικοσυστήματα».

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στην Παλαιά Φώκαια, όπου παρά την εύκολη πρόσβαση σε νερό και την παρουσία πολλών εναέριων μέσων, η φωτιά δεν έσβηνε με τίποτα σημείωσε πως «Αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες του εδάφους: ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης» και πρόσθεσε πως «Τα ξερά πεύκα, οι πευκοβελόνες και τα μικρά κλαδιά λειτουργούν σαν προσάναμμα – μόλις ξεκινήσει φωτιά σε τέτοιες συνθήκες, με ανέμους, επεκτείνεται ανεξέλεγκτα».

Ένας νέος, επικίνδυνος όρος μπαίνει στη δημόσια συζήτηση: οι ξηρές καταιγίδες. «Είναι καταιγίδες που δεν φέρνουν βροχή, αλλά κεραυνούς. Το νερό εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος λόγω της χαμηλής υγρασίας», εξήγησε προσθέτοντας πως «μπορεί να προκαλέσουν φωτιά αμέσως ή και μετά από μέρες, όταν ένας κεραυνός σιγοκαίει τον κορμό ενός δέντρου και η φωτιά εκδηλώνεται πολύ αργότερα».

Η κλιματική κατάρρευση θα ακυρώσει κάθε άλλη συζήτηση

Ο κ. Λαγουβάρδος έκλεισε με μια προειδοποίηση: «Αν καταρρεύσει το κλίμα, όλες οι άλλες συζητήσεις γίνονται άκυρες – πολιτικές, γεωστρατηγικές, οικονομικές». «Ήδη βιώνουμε τα πρώτα κύματα κλιματικής μετανάστευσης σε περιοχές που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης». «Δεν μιλάμε πια για το μέλλον – η κρίση είναι ήδη εδώ».

