ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε απομάκρυνση Κεφαλογιάννη λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο νυν υπουργός Πολιτικής Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων «πυρών» που εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως ανέφερε, «δεν έχουν τέλος οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγγίζει όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη».

Ακόμα, τόνισε ότι στους διαλόγους της «οργής», στους οποίους αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «συμμετείχε και ο Γ. Τρουλλινός, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γ. Κεφαλογιάννη, υπουργού Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου της ΝΔ».

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί θέμα παραμονής του κ. Κεφαλογιάννη στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός «οφείλει να απαντήσει εάν θα τον διατηρήσει στη θέση του, σε ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης ευθυνών».

Στην ανακοίνωση τονίζεται, επίσης, ότι το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη «ταυτίζεται και με έναν καλολαδωμένο μηχανισμό ρουσφετιών και παράνομων επιδοτήσεων».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «οι παραιτήσεις στελεχών και οι αντικαταστάσεις υπουργών επιβάλλονται, αλλά δεν αρκούν. Ολόκληρη αυτή η κυβέρνηση οφείλει να απομακρυνθεί. Η ανάγκη για μια προοδευτική διέξοδο γίνεται όλο και πιο επιτακτική».