ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε απομάκρυνση Κεφαλογιάννη λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
20:46 - 29 Ιουν 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε απομάκρυνση Κεφαλογιάννη λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Ο νυν υπουργός Πολιτικής Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων «πυρών» που εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως ανέφερε, «δεν έχουν τέλος οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγγίζει όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη».

Ακόμα, τόνισε ότι στους διαλόγους της «οργής», στους οποίους αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «συμμετείχε και ο Γ. Τρουλλινός, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γ. Κεφαλογιάννη, υπουργού Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου της ΝΔ».

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί θέμα παραμονής του κ. Κεφαλογιάννη στην κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός «οφείλει να απαντήσει εάν θα τον διατηρήσει στη θέση του, σε ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης ευθυνών».

Στην ανακοίνωση τονίζεται, επίσης, ότι το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη «ταυτίζεται και με έναν καλολαδωμένο μηχανισμό ρουσφετιών και παράνομων επιδοτήσεων».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «οι παραιτήσεις στελεχών και οι αντικαταστάσεις υπουργών επιβάλλονται, αλλά δεν αρκούν. Ολόκληρη αυτή η κυβέρνηση οφείλει να απομακρυνθεί. Η ανάγκη για μια προοδευτική διέξοδο γίνεται όλο και πιο επιτακτική».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2025 - 20:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεφαλογιάννη στα «Μιαούλεια 2025»: Τιμή στην ιστορική ναυτική παράδοση της Ύδρας
Πολιτική

Κεφαλογιάννη στα «Μιαούλεια 2025»: Τιμή στην ιστορική ναυτική παράδοση της Ύδρας

Μαρινάκης για Τσίπρα: Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία
Πολιτική

Μαρινάκης για Τσίπρα: Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία

Μπάρακ (πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία): Πραγματική ευκαιρία για τα F-35 μέχρι το τέλος του 2025
Ειδήσεις

Μπάρακ (πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία): Πραγματική ευκαιρία για τα F-35 μέχρι το τέλος του 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη
Πολιτική

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές
Πολιτική

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ