Συναγερμός για το Ελ Νίνιο: Νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ το 2027

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται με πρωτοφανή ταχύτητα και αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια που έχουν καταγραφεί εδώ και τουλάχιστον 1.000 χρόνια, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΗΕ και των διεθνών μετεωρολογικών οργανισμών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς το φαινόμενο προσθέτει επιπλέον θερμότητα σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται με ταχείς ρυθμούς εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Όπως εξηγεί ο Guardian, οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι ο συνδυασμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη και ενός εξαιρετικά ισχυρού Ελ Νίνιο θα μπορούσε να οδηγήσει το 2027 σε νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας, καθιστώντας το ενδεχομένως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί.

Οι επιπτώσεις του φαινομένου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην Ινδονησία, οι πυρκαγιές έχουν ενταθεί, ενώ στην Ινδία οι μουσώνες εμφανίζουν σημαντική εξασθένηση. Το επόμενο διάστημα, οι συνέπειες αναμένεται να επεκταθούν, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών στην Αυστραλία και εντονότερες πλημμύρες στη Νότια Αμερική.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι ανησυχίες για την επισιτιστική ασφάλεια. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να οδηγήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες οξείας πείνας, καθώς οι ξηρασίες και οι πλημμύρες αναμένεται να επηρεάσουν την αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με αλλαγές στους ανέμους πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι αλλαγές αυτές προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων και μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία των υδάτων στην περιοχή όπου εκδηλώνεται το Ελ Νίνιο βρίσκεται ήδη περίπου 2,6°C πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών. Η τιμή αυτή πλησιάζει το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή των δορυφορικών μετρήσεων, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον κλιματικό αναλυτή Ζικ Χάουσφαδερ, αναλύσεις που βασίζονται σε κοράλλια, δακτυλίους δέντρων και ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι κανένα αντίστοιχο επεισόδιο Ελ Νίνιο δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα κατά την τελευταία χιλιετία. Ορισμένα μοντέλα προβλέπουν ότι η θερμοκρασιακή απόκλιση μπορεί να φτάσει περίπου τους 4°C.

Παράλληλα, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδέχεται να ενισχύει τα φαινόμενα Ελ Νίνιο. Αυτό δημιουργεί έναν ιδιαίτερα ανησυχητικό κύκλο, καθώς ένα ισχυρότερο Ελ Νίνιο επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη έντονες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι το Ελ Νίνιο «μεγαλώνει μπροστά στα μάτια μας», υπογραμμίζοντας πως ο πλανήτης εισέρχεται σε «αχαρτογράφητα νερά» και ότι οι κίνδυνοι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), Σελέστ Σάουλο, σημείωσε ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνίες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη καταγράφονται προβλήματα από ξηρασίες και πλημμύρες, ενώ οι συνέπειες αναμένεται να ενταθούν όσο το φαινόμενο ισχυροποιείται.

Η τελευταία ενημέρωση του WMO επιβεβαιώνει ότι το Ελ Νίνιο έχει πλέον εγκατασταθεί και αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι και το 2027. Σε ορισμένες περιοχές του ωκεανού, οι θερμοκρασίες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ήταν τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου έως και 8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο περιβάλλον, αλλά αγγίζουν άμεσα και την οικονομία. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη συμβάλει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, πλήττοντας περισσότερο τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τους αγρότες. Στη Βρετανία, μετά από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και εκτεταμένες ξηρασίες, οι καλλιεργητές αντιμετωπίζουν μία από τις χειρότερες σοδειές που έχουν καταγραφεί. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεση μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται, με το Ελ Νίνιο να λειτουργεί ως επιπλέον επιταχυντής των ακραίων φαινομένων.