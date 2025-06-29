ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015
Πολιτική
21:24 - 29 Ιουν 2025

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015

Reporter.gr Newsroom
Το Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι η σύσκεψη του 2015 ήταν άτυπο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διαφορετικό από τη συνταγματική διαδικασία του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε το αίτημά του για δημοσιοποίηση των πρακτικών της Συνόδου των πολιτικών αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, η μία συνεδρίαση αφορούσε την αδυναμία σχηματισμού σχηματισμό, ενώ η δεύτερη όπως επισημαίνεται ήταν μία άτυπη συνεδρίαση και σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν δημοσιοποιούνται τα πρακτικά της, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν.

Ακολουθεί η ανακοίνωση - απάντηση του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας:

«Σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός κ. A. Τσίπρας θυμίζει πως ο αείμνηστος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Συνεδρίασης των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης Μαΐου του 2012.

Όμως, η Συνεδρίαση της 13ης Μαΐου του 2012 αφορούσε σε ευθεία εφαρμογή του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 37 παρ. 3, σύμφωνα με το οποίο:

«Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Kυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Kυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών».

Συνεπώς, εδώ δεν έχουμε συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως ήταν η συνεδριαση της 6ης Ιουλίου του 2015, αλλά σύσκεψη εντελώς διαφορετικού οργάνου προβλεπόμενου στο Σύνταγμα, με θέμα το σχηματισμό Κυβέρνησης.

Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι ένα άτυπο όργανο, δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό είναι απόρρητα και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε από αντίστοιχες, παρόμοιες συνεδριάσεις του παρελθόντος».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2025 - 21:27
