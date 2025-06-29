Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν

Υποκλαπείσες ιρανικές επικοινωνίες υποβάθμισαν την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι αμερικανικές επιθέσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία επικαλείται τέσσερις πηγές που έχουν γνώση απόρρητων πληροφοριών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μια πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί, επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή στο Reuters, αλλά είπε ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ειλικρίνεια των ιρανικών αξιωματούχων και χαρακτήρισε τις υποκλαπείσες επικοινωνίες ως αναξιόπιστες.

Ωστόσο, η έκθεση της Post είναι η τελευταία που θέτει ερωτήματα σχετικά με την έκταση των ζημιών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μια διαρρεύσασα προκαταρκτική εκτίμηση της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει το Ιράν μόνο κατά μερικούς μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λευκός Οίκος απέρριψε την έκθεση της Post.

Δεν άλλαξε η πάγια στάση του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι οι επιθέσεις «εξολόθρευσαν πλήρως και τελείως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διαμορφωθεί μια πλήρης εκτίμηση της ζημίας που προκάλεσαν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Η ιδέα ότι ανώνυμοι Ιρανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν τι συνέβη κάτω από εκατοντάδες μέτρα ερειπίων είναι ανοησία. Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων τους έχει τελειώσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σύμφωνα με την Post.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν: «Καταστράφηκε όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί. Και αυτό σήμανε το τέλος των πυρηνικών φιλοδοξιών τους, τουλάχιστον για ένα διάστημα», δήλωσε.