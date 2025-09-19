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Προτάσεις για οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις
Περιβάλλον
10:05 - 19 Σεπ 2025

Προτάσεις για οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου, και παροτρύνει τους καταναλωτές να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) για τις μετακινήσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων και να προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης – πιο φιλικούς προς το περιβάλλον και την υγεία μας.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα το 2024 είναι 6.027.946 εκ των οποίων 5.994.386 ιδιωτικής χρήσεως και οι μοτοσυκλέτες 1.851.620 εκ των οποίων 1.841.304 επιβατικές. Το πλήθος των οχημάτων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και την ηχορύπανση, και σε αρκετές περιπτώσεις, με τη δυσκολία προσβασιμότητας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των μεγάλων πόλεων.

Για έναν φιλικό προς το περιβάλλον και πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης:

  1. Επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις καθημερινές μετακινήσεις μας
  2. Χρησιμοποιούμε εφαρμογές και ιστοσελίδες για την ενημέρωση των δρομολογίων
  3. Συμμετέχουμε σε Κοινές Μετακινήσεις με συναδέλφους ή φίλους
  4. Υιοθετούμε την Ποδηλασία και το Περπάτημα για τις μικρές αποστάσεις

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια υπενθύμιση και παρότρυνση για τον τρόπο ζωής που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όπως επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, η μετακίνηση με τα ΜΜΜ, με ποδήλατο ή εφόσον το επιτρέπουν οι αποστάσεις με τα πόδια, όσο συχνότερα μπορούμε, μετριάζει τις δαπάνες μας και κυρίως, βελτιώνει την υγεία μας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Ας κάνουμε λοιπόν μια καλή «αποταμίευση και οικονομία» αποθεμάτων υγείας για εμάς και τα παιδιά μας. Ας κάνουμε την πόλη που κινούμαστε βιώσιμη για όλους.

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