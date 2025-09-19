Ινστιτούτο ifo: Επιδεινώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στις κατασκευές κατοικιών στη Γερμανία

Το κλίμα στον τομέα των κατοικιών στη Γερμανία επιδεινώθηκε ξανά τον Αύγουστο, με τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo να υποχωρεί από -24,2 σε -26,3 μονάδες.

Οι προσδοκίες των εταιρειών για τους επόμενους μήνες και οι εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση επιδεινώθηκαν.

«Η επιφυλακτική άνοδος του κλίματος των τελευταίων μηνών έχει ανασταλεί», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν η αύξηση των οικοδομικών αδειών αντικατοπτριστεί στα βιβλία παραγγελιών».

Το μερίδιο των εταιρειών με έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε ελαφρώς από 46,1% σε 45,7%. Παρά τη μείωση, το επίπεδο παραμένει υψηλό. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ακυρώσεων αυξήθηκε από 8,2% σε 8,5%. «Οι εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται με χαμηλή ζήτηση», σημειώνει ο Wohlrabe και προσθέτει: «Τα προβλεπόμενα πολιτικά μέτρα δεν έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης στην κατάσταση των στεγαστικών δανείων. Ο κλάδος πρέπει να συνεχίσει να είναι υπομονετικός».