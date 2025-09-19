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Ινστιτούτο ifo: Επιδεινώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στις κατασκευές κατοικιών στη Γερμανία
Ειδήσεις
09:59 - 19 Σεπ 2025

Ινστιτούτο ifo: Επιδεινώνεται το επιχειρηματικό κλίμα στις κατασκευές κατοικιών στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον τομέα των κατοικιών στη Γερμανία επιδεινώθηκε ξανά τον Αύγουστο, με τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo να υποχωρεί από -24,2 σε -26,3 μονάδες. 

Οι προσδοκίες των εταιρειών για τους επόμενους μήνες και οι εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση επιδεινώθηκαν.

«Η επιφυλακτική άνοδος του κλίματος των τελευταίων μηνών έχει ανασταλεί», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν η αύξηση των οικοδομικών αδειών αντικατοπτριστεί στα βιβλία παραγγελιών».

Το μερίδιο των εταιρειών με έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε ελαφρώς από 46,1% σε 45,7%. Παρά τη μείωση, το επίπεδο παραμένει υψηλό. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ακυρώσεων αυξήθηκε από 8,2% σε 8,5%. «Οι εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται με χαμηλή ζήτηση», σημειώνει ο Wohlrabe και προσθέτει: «Τα προβλεπόμενα πολιτικά μέτρα δεν έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει επίσης περιθώριο βελτίωσης στην κατάσταση των στεγαστικών δανείων. Ο κλάδος πρέπει να συνεχίσει να είναι υπομονετικός».

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