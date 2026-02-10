Photo από europarl.europa.eu/news/el/press-room ©AdobeStock/Marcinjozwiak
Περιβάλλον
18:43 - 10 Φεβ 2026

ΕΕ: Στόχος η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040

Reporter.gr Newsroom
Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την προκαταρτική συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα με 413 ψήφους υπέρ, 226 κατά και 12 αποχές, ώστε να συμπεριληφθεί ένας νέος, ενδιάμεσος και δεσμευτικός κλιματικός στόχος της ΕΕ για το 2040 για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ευελιξία για τα κράτη μέλη

Η αναθεωρημένη νομοθεσία για το κλίμα θεσπίζει ευελιξίες στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για το 2040. Από το 2036, έως και πέντε ποσοστιαίες μονάδες καθαρών μειώσεων εκπομπών (δύο ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες σε σύγκριση με την αρχική πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) μπορούν να προέρχονται από υψηλής ποιότητας διεθνή πιστωτικά μόρια άνθρακα από χώρες-εταίρους. Σύμφωνα με ρήτρα στην οποία επέμεινε το Κοινοβούλιο, τα πιστωτικά αυτά μόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε τομείς που δεν ρυθμίζονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και μπορούν να προέρχονται μόνο από χώρες εταίρους των οποίων οι στόχοι και οι πολιτικές για το κλίμα είναι συμβατές με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι ευρωβουλευτές πέτυχαν επίσης να συμπεριληφθούν δικλείδες για την πρόληψη της χρηματοδότησης έργων που αντιβαίνουν στα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ.

Το κείμενο περιλαμβάνει ακόμη τη δυνατότητα χρήσης των εγχώριων μόνιμων απορροφήσεων άνθρακα για την αντιστάθμιση των εκπομπών που είναι δύσκολο να μειωθούν στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ενισχυμένη ευελιξία τόσο εντός όσο και μεταξύ τομέων και μέσων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, καθώς πράσινη μετάβαση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζουν.

Η θέσπιση του ΣΕΔΕ2 της ΕΕ αναβάλλεται επίσης κατά ένα έτος, από το 2027 στο 2028. Το ΣΕΔΕ2 θα καλύπτει τις εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμων στα κτίρια και τις οδικές μεταφορές.

Επανεξέταση του στόχου για το 2040

Η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου ανά διετία, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα, τεχνολογικές εξελίξεις και την κατάσταση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Θα εξετάζει επίσης τις τάσεις στις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά και θα αξιολογεί την κατάσταση των καθαρών απορροφήσεων σε επίπεδο ΕΕ σε σύγκριση με τις ανάγκες για την επίτευξη του στόχου για το 2040.

Μετά από αυτή την επανεξέταση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, για παράδειγμα στην κατεύθυνση της τροποποίηση του στόχου για το 2040 ή της λήψης πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του πλαισίου στήριξης για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο, η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

