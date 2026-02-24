Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη πυροπροστασίας στην Αττική για το 2026
Περιβάλλον
18:33 - 24 Φεβ 2026

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη πυροπροστασίας στην Αττική για το 2026

Reporter.gr Newsroom
Με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (24/2) η πρώτη σύσκεψη πυροπροστασίας στην Αττική για το 2026, με τη συμμετοχή δημάρχων δήμων που εφάπτονται στο βουνό και εθελοντών.

Στη σύσκεψη που έγινε στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ, εκτός από τον υφυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγ Ιωάννη Ρέντη Ν. Χουρσαλάς και Κ. Μαραγκάκης αντίστοιχα, ο αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας Β. Τσίγκερης, ο αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Θ. Βασιλάκος, ο αντιδήμαρχος Περάματος Π. Χρήστου, ο αντιπρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Μ. Ευθυμιάδης, ο ειδικός σύμβουλος Γ. Κατσαντώνης, εθελοντές κ.α.

Προετοιμάζοντας την έγκαιρη οργάνωση πυροπροστασίας για το επερχόμενο καλοκαίρι, τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και οι εθελοντές, έθεσαν στον κ. Κατσαφάδο την άνιση αντιμετώπιση και την δυσμενή διάκριση που όλα τα τελευταία χρόνια υφίσταται σε βάρος του όρους Αιγάλεω, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα βουνά του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ που αναπτύσσει δράσεις πρόληψης πυροπροστασίας στο όρος Αιγάλεω, λαμβάνει διαχρονικά την μικρότερη χρηματοδότηση και υπολείπεται μονίμως από τους πόρους που κατευθύνονται κάθε χρόνο στους άλλους αντίστοιχους συνδέσμους δήμων, για την πυροπροστασία των υπολοίπων βουνών του Λεκανοπεδίου.

Το βασικό αίτημα που διατυπώθηκε προς τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας ήταν να ληφθεί υπόψη κατά την κατανομή των πόρων από το υπουργείο Εσωτερικών στους συνδέσμους δήμων, ότι το όρος Αιγάλεω είναι το μοναδικό βουνό της Αττικής στον πυρήνα του οποίου υπάρχουν δύο ενεργοί οικισμοί ρομά με δυσμενέστατες περιβαλλοντικές συνέπειες και ότι γεγονός αυτό επιβάλλει το ποσό επιχορήγησης πυροπροστασίας για τον ΠΕΣΥΔΑΠ να αυξηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα της επιχορήγησης των άλλων συνδέσμων δήμων που επιχειρούν στα άλλα βουνά του Λεκανοπεδίου.

Ο κ. Κατσαφάδος εξέφρασε την κατανόηση του προς το συγκεκριμένο αίτημα και υποσχέθηκε να παρέμβει θετικά προς το συναρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το σύγχρονο Ψηφιακό Κέντρο Εποπτείας, Διαχείρισης και Ελέγχου, που πρόσφατα εγκατάστησε ο ΠΕΣΥΔΑΠ και ενημερώθηκε για την έγκαιρη αντιμετώπιση και αποτελεσματική καταστολή δασικής φωτιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης στο βουνό.

Στη σύσκεψη τονίστηκε από τον δήμαρχο Νίκαιας Κ. Μαραγκάκη, η ανάγκη κατασκευής του μεγάλου διαδημοτικού αντιπλημμυρικού έργου της Γρ. Λαμπράκη, ενώ ο δήμαρχος Κορυδαλλού Ν. Χουρσαλάς ζήτησε κυβερνητική παρέμβαση ώστε να σταματήσουν τα δασαρχεία να παρευρίσκονται στις αγωγές έξωσης από περιοχές του πρώην κτήματος Παχύ, λόγω και της εμπλοκής που προκαλούν στην αποψίλωση οικοπέδων στα πρανή του βουνού, εξαιτίας του αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους.

Ο κ. Κατσαφάδος υποσχέθηκε την πραγματοποίηση και νέας σύσκεψης με αντικείμενο τη θωράκιση του όρους Αιγάλεω, αυτή τη φορά στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.

