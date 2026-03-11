Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για το πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, καθώς η χώρα δεν έχει επικαιροποιήσει το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (ΕΑΟΕ).

Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τη μείωση εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίοι πρέπει να επιτυγχάνονται κάθε χρόνο την περίοδο 2020-2029, ενώ προβλέπονται ακόμη αυστηρότεροι στόχοι από το 2030 και μετά. Παράλληλα, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταρτίζουν και να εγκρίνουν ανά τετραετία εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ), στα οποία περιγράφονται τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις προς τις ελληνικές αρχές, η Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή, με την οποία δίνεται προθεσμία δύο μηνών στη χώρα να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί.

Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.