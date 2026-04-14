Η ιστορία του γηραιότερου γορίλα στον κόσμο, που γιόρτασε τα 69α γενέθλιά του

Ο γηραιότερος γορίλας στον κόσμο που ζει σε αιχμαλωσία, ονομάζεται Φάτου και είναι θηλυκού γένους. Τη Δευτέρα (13/4) γιόρτασε τα 69α γενέθλιά του με ένα πλούσιο γεύμα, τρώγοντας ντοματίνια, παντζάρια, πράσα και μαρούλι, στον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου.

Η Φατού έφτασε στο τότε Δυτικό Βερολίνο το 1959 και πιστεύεται ότι τότε ήταν περίπου 2 ετών. Αν και η ακριβής ημερομηνία γέννησής της δεν είναι γνωστή, τα γενέθλιά της γιορτάζονται την 13η Απριλίου. Οι γορίλες μπορούν να ζήσουν για περίπου 35-40 χρόνια στην άγρια ​​φύση και περισσότερο σε αιχμαλωσία.

Η Φατού έγινε η γηραιότερη κάτοικος του ζωολογικού κήπου το 2024, μετά τον θάνατο του Ίνγκο, του φλαμίνγκο. Το πουλί πιστεύεται ότι ήταν τουλάχιστον 75 ετών και ζούσε στον ζωολογικό κήπο από το 1955.

Η Φατού πιθανότατα γεννήθηκε στην άγρια ​​φύση στη δυτική Αφρική, αλλά η ιστορία λέει ότι ένας Γάλλος ναύτης την πήρε από την Αφρική και την αντάλλαξε για να καλύψει το σκαμπό του στη Μασσαλία της Γαλλίας, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Ένας Γάλλος έμπορος ζώων φέρεται στη συνέχεια να την πούλησε στον ζωολογικό κήπο.

Αυτές τις μέρες, η Φατού ζει σε δικό της περίβλημα και προτιμά να κρατάει αποστάσεις από τους άλλους γορίλες του ζωολογικού κήπου στα γεράματά της. Έχει χάσει τα δόντια της και υποφέρει από μια ελαφριά αρθρίτιδα και απώλεια ακοής.