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Σφοδρή κυβερνητική επίθεση κατά Ανδρουλάκη: Τοξική ρητορική και θεσμική διαστρέβλωση
Πολιτική
20:25 - 30 Απρ 2026

Σφοδρή κυβερνητική επίθεση κατά Ανδρουλάκη: Τοξική ρητορική και θεσμική διαστρέβλωση

Reporter.gr Newsroom
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Κυβερνητικές πηγές εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «συνεχίζει τον πολιτικό του κατήφορο», αυτή τη φορά από το βήμα της Βουλής, υιοθετώντας, όπως αναφέρουν, υβριστικό λόγο και τοξική ρητορική που δεν διαφέρει από εκείνη ακραίων πολιτικών δυνάμεων.

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «πραξικόπημα» και «θεσμική εκτροπή», με τις ίδιες πηγές να τον κατηγορούν ότι παραποιεί πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνουν, ο χαρακτηρισμός «θεσμική εκτροπή» αποδίδεται, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε δημόσια, ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσελκύοντας μάλιστα σημαντικό αριθμό αξιόλογων υποψηφίων για τις συγκεκριμένες θέσεις – διαδικασία που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υλοποιεί και σχετική πρόταση που είχε καταθέσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, ο πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων πρόσωπα υψηλού κύρους και αναγνωρισμένης επαγγελματικής διαδρομής για τις δύο από τις τρεις Ανεξάρτητες Αρχές.

Στον αντίποδα, προσθέτουν, δεν συνιστά –κατά την άποψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ– «θεσμική εκτροπή» το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, είχε εκ των προτέρων επιλέξει να υπονομεύσει τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, φερόμενος μάλιστα να βρίσκεται σε συνεννόηση με λαϊκιστικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως προκύπτει –κατά τις ίδιες πηγές– από δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώπων άλλων κομμάτων.

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης «για ακόμη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων», προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι θα υπάρξει συνέχεια με νέες αποκαλύψεις, οι οποίες –όπως σημειώνουν– «δεν θα είναι ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

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