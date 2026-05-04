Κυβερνητικές πηγές για Τσουκαλά: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής

Κυβερνητικές πηγές ασκούν έντονη κριτική στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, κατηγορώντας τον για υπερβολικά επιθετική ρητορική, προσωπικές αιχμές και διαστρέβλωση δηλώσεων τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και άλλων μελών της κυβέρνησης.

Οι ίδιες πηγές τοποθετήθηκαν με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. «Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος», αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, σημειώνοντας: «Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως την διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».

Σημειώνται πως νωρίτερα ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο κ. Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες.

Η αλήθεια είναι μια: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών».