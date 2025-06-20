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Συνάντηση Θεοδωρικάκου με αντιπροσωπεία του γαλλικού συνδέσμου βιομηχανιών – Οι τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις του ΥΠΑΝ
Πολιτική
20:59 - 20 Ιουν 2025

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με αντιπροσωπεία του γαλλικού συνδέσμου βιομηχανιών – Οι τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις του ΥΠΑΝ

Reporter.gr Newsroom
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Αντιπροσωπεία του γαλλικού επιχειρηματικού δικτύου MEDEF,  με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. της L’Oréal, Jean-Paul Agon, μαζί με την Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη, υποδέχθηκε σήμερα (Παρασκευή, 20/6) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός παρουσίασε τις τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί αυτή την περίοδο το Υπουργείο Ανάπτυξης:

  • τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο με ενισχύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για τη διετία,
  • την Εθνική Πολιτική Ποιότητας που αναδεικνύει το «Made in Greece» ως εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας,
  • τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

«Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς τη γραφειοκρατία, κάνει σημαντικά βήματα για την ψηφιοποίηση του κράτους και ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στην Ευρώπη.

«Θέλουμε γαλλικές επενδύσεις που φέρνουν τεχνογνωσία και δημιουργούν συμμαχίες με την ελληνική παραγωγική οικονομία», τόνισε χαρακτηριστικά, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις του MEDEF να αξιοποιήσουν τα εργαλεία στήριξης που προσφέρει το ελληνικό κράτος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, τα καλλυντικά και τα βιομηχανικά προϊόντα.

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