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Λαγκάρντ: Πρόβλημα διαρκείας αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική
11:48 - 24 Ιουν 2025

Λαγκάρντ: Πρόβλημα διαρκείας αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απάντησε με απόλυτη σαφήνεια σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά, αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Λαγκάρντ προειδοποίησε πως «θα δημιουργηθεί πρόβλημα διαρκείας αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία από πιθανή διακοπή της κρίσιμης ναυτιλιακής διόδου.

Ο πλήρης διάλογος έχει ως εξής:

Γιώργος Αυτιάς: Πόσο σας ανησυχεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά το ευρώ, τα καύσιμα, τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων; Είναι ένα θέμα, το οποίο θα μπορούσε να σας θέσει ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης. Σας ευχαριστώ.

Κριστίν Λαγκάρντ: Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Από οικονομική οπτική θα σας απαντήσω και θα δω τις πιθανές συνέπειες, που θα έχει οικονομικά και χρηματοοικονομικά. Οποιαδήποτε σύγκρουση, οπουδήποτε, πάντα αποτελεί μια απειλή στη σταθερότητα, στη σταθερή ανάπτυξη και στην ισορροπία που χρειάζονται οι επενδυτές για να επενδύσουν, οι καταναλωτές για να καταναλώσουν, οι εργοδότες για να απασχολήσουν. Σίγουρα δε μας λείπουν συγκρούσεις αυτή τη στιγμή και το τρομακτικό είναι ότι, φαίνεται πως η μία σύγκρουση υπερισχύει της άλλης και ουσιαστικά ξεχνάμε την προηγούμενη όταν προκύπτει η επόμενη. Πάντα από οικονομική οπτική σας απαντώ.

Είναι σαφές, ότι η πρόσφατη αυτή σύγκρουση λόγω των μερών που εμπλέκονται και λόγω και της γεωγραφίας θα μπορούσε όντως να δημιουργήσει μία κατάσταση, όπου ένα σημαντικό κομμάτι του αερίου και του πετρελαίου που περνάει από τα στενά του Ορμούζ, νομίζω το είπε κάποιος συνάδελφος, μπορεί να μπλοκαριστεί. Αν συμβεί αυτό, τότε σίγουρα αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην τιμή του πετρελαίου και στην τιμή του αερίου. Κάτι που θα αποτελέσει όντως ένα σοκ στις προμήθειες. Θα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και διάρκειας και βάθους και θα έχει και δευτερογενείς επιπτώσεις, όχι μόνο στις τιμές της ενέργειας. Είναι λοιπόν όντως μία πηγή ανησυχίας αυτή η σύγκρουση και είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ελπίζουμε, ή πρέπει να ελπίζουμε ότι τα μέλη θα ξανακάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα συζητήσουν και ελπίζουμε να φτάσουν σε κάποιο διακανονισμό, που δεν θα δημιουργήσει αυτές τις οικονομικές συνέπειες που σας είπα.

Χαίρομαι που είμαστε στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα, βραχυπρόθεσμα αν όντως αυτός ο κίνδυνος γίνει πραγματικότητα, τότε θα έχει όντως επίπτωση και στον πληθωρισμό. Τώρα, μεσομακροπρόθεσμα δύσκολα θα το εκτιμήσουμε γιατί υπάρχει θέμα αύξησης ενεργειακών τιμών, μείωσης ζήτησης. Οπότε το να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συνέπειες για το μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτό μόνο μεσομακροπρόθεσμα θα μπορούμε να το κρίνουμε. Ευχαριστώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2025 - 11:49
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