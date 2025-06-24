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QnR: Ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
11:37 - 24 Ιουν 2025

QnR: Ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Σύμβαση για την την υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, υπέγραψε η Quality & Reliability A.E. (QnR) την Τετάρτη 18 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για το πρώτο έργο της QnR εκτός Ελλάδας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο στρατηγικά και σύνθετα πληροφοριακά έργα που έχει αναλάβει, σηματοδοτώντας τη διεθνή της επέκταση με τρόπο ουσιαστικό και αναπτυξιακό.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός συστήματος για το Συνταξιοδοτικό Σχέδιο WPS που διαχειρίζεται το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Το σύστημα αναμένεται να καλύψει την είσπραξη των εισφορών (των μελών και των εργοδοτών τους) που καταβάλλουν οι Οργανισμοί στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο WPS και την καταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε μέλη που συνταξιοδοτούνται.

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του συστήματος στοχεύει:

  • Υλοποίηση πλήρως ψηφιακού συστήματος επαγγελματικής συνταξιοδότησης.
  • Τήρηση αρχείων για μέλη συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (τόσο εν ενεργεία όσο και συνταξιούχοι) και Οργανισμούς.
  • Διευκόλυνση της μηνιαίας υποβολής στοιχείων και χρημάτων που αφορούν την είσπραξη εισφορών και τελών καθυστέρησης.
  • Διευκόλυνση της υποβολής και εγκρίσεων στοιχείων και τεκμηρίωσης για τα μέλη που συνταξιοδοτούνται.
  • Ενεργοποίηση του ορθού και έγκαιρου υπολογισμού και καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών σε Συνταξιούχους και Χήρες/Ορφανά.
  • Παροχή στους συνταξιούχους ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συνταξιοδοτικές τους παροχές.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με την συμβολή της QNR Cyprus, θυγατρική της QnR, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής παρουσίας του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Τέλος, η συνολική διάρκεια του έργου δύναται να φθάσει έως και 150 μήνες, ενώ το κόστος του θα ανέλθει στα 1.500.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης).

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