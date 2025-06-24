Εταιρείες τεχνολογίας: Αντιμέτωπες με αυξημένες απαιτήσεις για ταχεία υιοθέτηση του AI

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των εξελίξεων της ελληνικής αγοράς εργασίας, με τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η ζήτηση εντείνεται διαρκώς, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία, τις οικονομικές αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σε αυτό το δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, οι εργοδότες καλούνται να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητά τους.

Τις προκλήσεις αυτές, καθώς και τις τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο του ανθρώπινου δυναμικού στον τεχνολογικό τομέα στην Ελλάδα, αποτυπώνει η έρευνα HR Trends Technology 2025 της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Η έρευνα χρησιμοποιεί δεδομένα από 160 εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας, οι οποίες συμμετείχαν στη γενική έκθεση HR Trends 2025 (755 συμμετέχοντες) από τον Οκτώβριο 2024 έως τον Μάρτιο 2025 και αναλύει τα ευρήματα με στόχο την αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου. Η Randstad, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας HR Trends, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την καταγραφή των εξελίξεων στην ελληνική αγορά εργασίας, έχει ενσωματώσει τον κλάδο της τεχνολογίας ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις προτεραιότητες και τις προοπτικές του.

Το webinar, με τίτλο «τάσεις στο HR: κλάδος τεχνολογίας», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου στις 11:00 π.μ. με τον Θάνο Λουμπρούκο, Business Development Manager, Randstad Ελλάδος, και την Αργυρώ Παρουλίδου, Talent Delivery Manager, Randstad Ελλάδος. Στο πλαίσιο της συζήτησης, θα εξεταστεί πώς οι εταιρείες τεχνολογίας προσαρμόζονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, ποιες προκλήσεις καλούνται να διαχειριστούν και ποιες στρατηγικές εφαρμόζουν για να τις ξεπεράσουν εντός του έτους. Παράλληλα, θα αναλυθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και ο βαθμός υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στον κλάδο, ενώ θα παρουσιαστούν τα δεδομένα για τους μισθούς και τις παροχές που προσφέρονται στο ανθρώπινο δυναμικό. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar, εδώ

Προκλήσεις στη διαδικασία εύρεσης ταλέντων

Η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων συνεχίζει να αποτελεί την πλέον κρίσιμη πρόκληση για τις επιχειρήσεις του τεχνολογικού κλάδου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Randstad για το 2025, το 66% των επιχειρήσεων στον κλάδο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών, ενώ το 58% δυσκολεύεται να διατηρήσει τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξει ηγετικά ταλέντα. Ένα αντίστοιχο ποσοστό (58%) αντιμετωπίζει προκλήσεις στη δέσμευση των εργαζομένων του, ενώ το 56% αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των προσδοκιών γύρω από τις αποδοχές και τις παροχές.

Το κυριότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες κατά τη διαδικασία στελέχωσης των επιχειρήσεών τους είναι οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των υποψηφίων (76% το 2025, αυξημένο από 70% το 2024). Παράλληλα, για το 51% των εργοδοτών στον κλάδο της τεχνολογίας, εμπόδια στελέχωσης αποτελούν η έλλειψη συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, τα απαιτούμενα χρόνια εργασιακής εμπειρίας (37%), καθώς και η μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία (36%) των υποψηφίων στον κλάδο.

Για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να προχωρήσουν σε αλλαγές στις προσφερόμενες παροχές τους. Στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγει το 68% των επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη των ταλέντων. Ακολουθεί η αύξηση των οικονομικών αποδοχών (62%), ενώ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων υιοθετεί ευέλικτα μοντέλα εργασίας, όπως η υβριδική ή η πλήρως απομακρυσμένη εργασία (51%). Το ίδιο ποσοστό (51%) επενδύει και στην παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης.

Τα πλάνα προσλήψεων για το 2025

Ο κλάδος της τεχνολογίας συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας της Randstad, το 79% των εταιρειών του κλάδου σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό εργαζομένων του έως το τέλος του 2025, το 16% δεν προβλέπει αλλαγές στον αριθμό των εργαζομένων του και μόλις το 3% αναμένει μείωση στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του.

Η τάση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι το 78% των επιχειρήσεων προγραμματίζει νέες προσλήψεις μέσα στο 2025, στοιχείο που αντανακλά τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου. Κύριος παράγοντας είναι η επιχειρηματική επέκταση, ενώ σημαντικοί λόγοι είναι, επίσης, η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (62%) και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένες δεξιότητες στην εταιρεία (33%).

Οι πιο περιζήτητοι επαγγελματικοί ρόλοι στον κλάδο τεχνολογίας

Οι ρόλοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας για το 2025 αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού και την τεχνητή νοημοσύνη, με τους software developers/engineers να αναδεικνύονται ως οι πλέον περιζήτητοι επαγγελματίες με ποσοστό 98%, ακολουθούμενοι από τους data analysts, data engineers, data scientists (40%), καθώς και τους ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως AI μηχανικούς και αρχιτέκτονες (31%).

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 81% των εταιρειών στον κλάδο της τεχνολογίας δίνει προτεραιότητα στα ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και παροχών, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων. Το δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής εργοδότη είναι το υβριδικό ή εξ αποστάσεως μοντέλο εργασίας (65%), ενώ εξίσου καθοριστικοί παράγοντες είναι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον (59%) και οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (55%).

Προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους, οι εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν σε ένα ισορροπημένο σύνολο παροχών, που συνδυάζει την οικονομική ενίσχυση με την ενδυνάμωση της ευεξίας των εργαζομένων. Στο επίπεδο της ευεξίας, ξεχωρίζει η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι ή μέσω υβριδικού μοντέλου, την οποία προσφέρει πλέον το 90% των εταιρειών. Ακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (88%) και η ευελιξία στο ωράριο εργασίας (68%) ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μη χρηματική αναγνώριση (61%) ως μέσο ενίσχυσης του εργασιακού κλίματος και της αφοσίωσης.

Όσον αφορά τις οικονομικές παροχές, το 84% των εταιρειών προσφέρει bonus απόδοσης, ενώ το 81% ενσωματώνει ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση στο πακέτο αποδοχών. Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων παρέχει κουπόνια σίτισης (77%), εταιρικό κινητό τηλέφωνο (75%) και κάλυψη εξόδων μετακίνησης (59%).

Οι μισθοί στον κλάδο της τεχνολογίας

Οι επιχειρήσεις στον τομέα τεχνολογίας διατηρούν σταθερά τα μισθολογικά τους επίπεδα, με το 64% να δηλώνει ότι οι αποδοχές, που προσφέρουν, παραμένουν ανταγωνιστικές και ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες της αγοράς. Ταυτόχρονα, το 86% των εταιρειών σχεδιάζει αύξηση μισθών μέχρι το τέλος του 2025, με το 70% αυτών να στοχεύει σε αναπροσαρμογές μεταξύ 1% και 10%. Μάλιστα, καμία από τις εταιρείες, που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν προβλέπει μείωση μισθών για την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευση του κλάδου στην επένδυση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αλλαγής εργασίας

Η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων στον κλάδο της τεχνολογίας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να αλλάξουν εργοδότη κυρίως λόγω αποδοχών και περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης. Όπως καταγράφουν τα στοιχεία της έρευνας HR Trends, το 71% δηλώνει ότι οι καλύτερες οικονομικές αποδοχές ή οι πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην αλλαγή θέσης εργασίας, ενώ το 50% των εργαζομένων αναζητά περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αλλαγής επαγγελματικού περιβάλλοντος αφορούν στη μετάβαση σε διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση (19%), τη μετεγκατάσταση (12%) και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο (11%).

Η τεχνητή νοημοσύνη στον τεχνολογικό κλάδο

Το 2025 σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, με το 62% να δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της και σχεδιάζει την περαιτέρω ενσωμάτωσή της στις λειτουργίες του (ποσοστό αυξημένο κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες - 40% το 2024). Παράλληλα, το 28% αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο σε συγκεκριμένους τομείς των δραστηριοτήτων του, το 10% δηλώνει πως δεν έχει ακόμη διαμορφώσει σαφή άποψη, ενώ μόλις το 1% δεν προβλέπει τη χρήση του AI στο μέλλον.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, με το 85% των επαγγελματιών του κλάδου να αναγνωρίζει τη σημαντική της επίδραση. Σημαντική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού (33%), στο Marketing και τη Διαφήμιση (29%), καθώς και στη Διοίκηση (24%), κάνοντας ακόμη πιο εμφανή τη σταδιακή ενσωμάτωση της, στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τα βασικά οφέλη, που αναγνωρίζονται, αφορούν την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις ακριβέστερες προβλέψεις (71%), την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (62%) και την αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας (55%). Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι προκλήσεις: η ανάγκη για αποτελεσματική προστασία δεδομένων (56%), η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην τεχνητή νοημοσύνη (55%) και η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (46%) παραμένουν ζητήματα που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά.