429 προσλήψεις πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέσω του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ

Στόχος της δράσης, προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31178/08-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2686).

Η συνολική χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι: α) έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών και β) έως 7 έτη για ωφελούμενους 55 ετών και άνω. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση, που περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/eidika-proghrammata-apaskholisis-ghia-anerghoys-apolithentes-apo-tin-etairia-gen-metalleftikhmetallurgikh-a-e-larko