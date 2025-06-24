ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
429 προσλήψεις πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέσω του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
11:36 - 24 Ιουν 2025

429 προσλήψεις πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέσω του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν 430 είναι οι ωφελούμενοι του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΛΑΡΚΟ. Συγκεκριμένα, συνολικά 429 από τους 658 πρώην εργαζόμενους που έχουν εγγραφεί στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, έχουν προσληφθεί σε φορείς που συμμετέχουν, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστήμια και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Στόχος της δράσης, προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31178/08-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2686).

Η συνολική χρονική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι: α) έως 24 μήνες για ωφελούμενους έως 54 ετών και β) έως 7 έτη για ωφελούμενους 55 ετών και άνω. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση, που περιγράφει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/eidika-proghrammata-apaskholisis-ghia-anerghoys-apolithentes-apo-tin-etairia-gen-metalleftikhmetallurgikh-a-e-larko

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαστεργίου: Έχουμε τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής σημαίας στο διάστημα – Επιτυχής εκτόξευση
Πολιτική

Παπαστεργίου: Έχουμε τον πρώτο δορυφόρο ελληνικής σημαίας στο διάστημα – Επιτυχής εκτόξευση

Ινστιτούτο ifo: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο – Ξεχωρίζει ο τομέας των υπηρεσιών
Ειδήσεις

Ινστιτούτο ifo: Ήπια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο – Ξεχωρίζει ο τομέας των υπηρεσιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων
Ειδήσεις

Ξεκινούν αύριο 9/7 οι αιτήσεις για τις 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία
Εργασιακά

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ