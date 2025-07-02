ΠΑΣΟΚ: Άφεση αμαρτιών στις πολιτικές της κυβέρνησης για την κεφαλαιαγορά η πρόταση εξαγοράς του Χ.Α.

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την πρόταση εξαγοράς του ΧΑΑ από την Euronext, μία από τις ισχυρότερες συμπράξεις Χρηματιστηρίων στην Ευρώπη.

Στη σχετική ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνεται: «Η κυβέρνηση, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τις πολιτικές της σε θέματα κεφαλαιαγοράς, έσπευσε να επιδοκιμάσει την πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πριν καν ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις και εκτιμηθούν όλες οι επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματιστηριακό οικοσύστημα.

Και όλα αυτά αφού η κυβέρνηση:

– επί χρόνια έχει αφήσει το Χρηματιστήριο να κινείται χωρίς πυξίδα, όντας σαφώς υποτιμημένο αφού η κεφαλαιοποίηση του ανέρχεται σήμερα σε μόλις 35% του ΑΕΠ της χώρας,

– υπήρξε απλός παρατηρητής μεγάλων ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό,

– δεν ενισχύει την προληπτική εποπτεία των εισηγμένων εταιρειών, αφού η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραμένει υποστελεχωμένη παρά το πλήθος των αρμοδιοτήτων της,

– επέτρεψε να πλήττεται το κύρος της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου αφήνοντας επί μήνες να σέρνονται φήμες περί κακών σχέσεων της πολιτικής ηγεσίας και της ηγεσίας της εποπτικής αρχής με τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου,

– δεν προσπάθησε ποτέ να δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταστεί κόμβος των κεφαλαιαγορών στα Βαλκάνια, παρά το ότι είχε τη σχετική τεχνογνωσία.

Αναγνωρίζοντας τα γενικότερα οφέλη που αναμένεται να έχει για την ελληνική κεφαλαιαγορά η πιθανή ολοκλήρωση της συναλλαγής, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να γνωστοποιηθούν κρίσιμοι παράμετροι της πρότασης εξαγοράς, όπως η μελέτη επιπτώσεων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη Euronext για την αποτίμηση της εταιρείας.

Παρά το ότι πρόκειται για μια ιδιωτική συναλλαγή, τραγική ειρωνεία αποτελεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις των τελευταίων ημερών μέσω της είδησης για την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού η αρχική αποτίμηση της εταιρείας ύψους 400 εκ. ευρώ είναι μικρότερη και από το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει η χώρα μας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».