ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Άφεση αμαρτιών στις πολιτικές της κυβέρνησης για την κεφαλαιαγορά η πρόταση εξαγοράς του Χ.Α.
Πολιτική
14:58 - 02 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Άφεση αμαρτιών στις πολιτικές της κυβέρνησης για την κεφαλαιαγορά η πρόταση εξαγοράς του Χ.Α.

Reporter.gr Newsroom
Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την πρόταση εξαγοράς του ΧΑΑ από την Euronext, μία από τις ισχυρότερες συμπράξεις Χρηματιστηρίων στην Ευρώπη.

Στη σχετική ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνεται: «Η κυβέρνηση, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τις πολιτικές της σε θέματα κεφαλαιαγοράς, έσπευσε να επιδοκιμάσει την πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πριν καν ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις και εκτιμηθούν όλες οι επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματιστηριακό οικοσύστημα.

Και όλα αυτά αφού η κυβέρνηση:

– επί χρόνια έχει αφήσει το Χρηματιστήριο να κινείται χωρίς πυξίδα, όντας σαφώς υποτιμημένο αφού η κεφαλαιοποίηση του ανέρχεται σήμερα σε μόλις 35% του ΑΕΠ της χώρας,

– υπήρξε απλός παρατηρητής μεγάλων ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων να μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό,

– δεν ενισχύει την προληπτική εποπτεία των εισηγμένων εταιρειών, αφού η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραμένει υποστελεχωμένη παρά το πλήθος των αρμοδιοτήτων της,

– επέτρεψε να πλήττεται το κύρος της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου αφήνοντας επί μήνες να σέρνονται φήμες περί κακών σχέσεων της πολιτικής ηγεσίας και της ηγεσίας της εποπτικής αρχής με τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου,

– δεν προσπάθησε ποτέ να δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταστεί κόμβος των κεφαλαιαγορών στα Βαλκάνια, παρά το ότι είχε τη σχετική τεχνογνωσία.

Αναγνωρίζοντας τα γενικότερα οφέλη που αναμένεται να έχει για την ελληνική κεφαλαιαγορά η πιθανή ολοκλήρωση της συναλλαγής, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να γνωστοποιηθούν κρίσιμοι παράμετροι της πρότασης εξαγοράς, όπως η μελέτη επιπτώσεων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τη Euronext για την αποτίμηση της εταιρείας.

Παρά το ότι πρόκειται για μια ιδιωτική συναλλαγή, τραγική ειρωνεία αποτελεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις των τελευταίων ημερών μέσω της είδησης για την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού η αρχική αποτίμηση της εταιρείας ύψους 400 εκ. ευρώ είναι μικρότερη και από το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει η χώρα μας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το σκάνδαλο-game changer και οι ατυχείς επινοήσεις του Αδωνι
Ανεμοδείκτης

Το σκάνδαλο-game changer και οι ατυχείς επινοήσεις του Αδωνι

ΣΒΕ: Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις κρίσιμες επενδύσεις στη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΕ: Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις κρίσιμες επενδύσεις στη βιομηχανία

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με τον Λάζαρο Κυρίζογλου για τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Συνάντηση με τον Λάζαρο Κυρίζογλου για τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται
Πολιτική

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 18:17

Παπασταύρου: Εποικοδομητική συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Παπαναστασίου για την ηλεκτρική διασύνδεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 18:16

CrediaBank: Παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 18:11

Με τη συνεπένδυση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο β’ γύρος άντλησης κεφαλαίων $33 εκατ.

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:07

Μερτς: Συγκρατημένα αισιόδοξος για την εκεχειρία στη Γάζα – «Το ζήτημα δεν έχει ακόμη κλείσει»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 18:07

Πειραιώς: Χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 18:06

Συνάντηση Χαρδαλιά - Κορκίδη: Παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό μέλλον του Πειραιά

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:57

Παραδοχή Πούτιν σε Αζέρο πρόεδρο: Εμείς καταρρίψαμε το αζέρικο αεροσκάφος - Υπόσχεση για αποζημιώσεις

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 17:55

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2025 - 17:52

Ο ΟΠΑΠ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR γιόρτασαν 10 χρόνια κοινής πορείας

Αναλύσεις
09/10/2025 - 17:47

Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot

Σχόλια Αγοράς
09/10/2025 - 17:43

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Οικονομία
09/10/2025 - 17:41

Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πολιτική
09/10/2025 - 17:37

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:32

Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:30

Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:22

Υπουργείο Πολιτισμού: Τα 11 νέα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 17:19

Γαλλία: Κατρακυλάει δημοσκοπικά ο Μακρόν, απογειώνεται ο Μπαρντελά – Πρώτος με 35% ο Εθνικός Συναγερμός

Πολιτική
09/10/2025 - 17:15

Ανδρουλάκης: Δεν αμφισβητούμε τη στρατηγική σχέση με Ισραήλ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι του Νετανιάχου

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 17:09

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall: S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά πριν τη πτώση

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ