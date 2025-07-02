ΣΒΕ: Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις κρίσιμες επενδύσεις στη βιομηχανία

Μελέτη για τις επενδύσεις στη μεταποίηση παρουσίασε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο του ΣΒΕ (ΙΝΣΒΕ) σε συνεργασία με την δημοσκοπική εταιρεία Palmos Analysis την Τετάρτη 2 Ιουλίου στα Γραφεία του ΣΒΕ στην Θεσσαλονίκη.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα, 603 μεταποιητικών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματά της παρουσίασαν η κα Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του ΣΒΕ και ο Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών, CO-FOUNDER της Palmos Analysis. Η μελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν, είναι αυτές που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, καινοτομούν και εξάγουν. Ωστόσο, επενδύουν κυρίως με δικά τους μέσα, χωρίς συστηματική βοήθεια από το κράτος, προγράμματα ή το τραπεζικό σύστημα, και μάλιστα επιχειρώντας μέσα σε ένα περιβάλλον ασταθές, φορολογικά αβέβαιο και διοικητικά δυσλειτουργικό.

Τονίζοντας τη μεγάλη σημασία των επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας και την ανάγκη για τη στήριξη της βιομηχανίας, η Πρόεδρος του ΣΒΕ κα Λουκία Σαράντη σημείωσε: «Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΣΒΕ πήρε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μελέτη – για να τεκμηριώσει την ανάγκη ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Η χαμηλή επενδυτική τάση επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα υπολείπεται διαχρονικά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που ζητάμε από την Πολιτεία είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Η βιομηχανία που δίνει τόσα στον τόπο χρειάζεται στήριξη για να μπορέσει με τη σειρά της να προσφέρει ακόμα περισσότερο στην οικονομία και στην κοινωνία μας.

Η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της μοντέλο και να θέσει στο επίκεντρό του τη στήριξη της βιομηχανίας μέσα από στρατηγικές επενδύσεις. Η βιομηχανία μας χρειάζεται εθνική στρατηγική με υπερκομματική δέσμευση. Δεν ζητάμε προνόμια, αλλά συνθήκες ισοτιμίας και σταθερότητας.»

Στη συνέχεια η κα Σαράντη ανέφερε χαρακτηριστικά, «Ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζεται από σύνθετες προκλήσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωπολιτική, η τεχνολογία και το δημογραφικό. Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την ανάπτυξη, στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται η βιομηχανία, ένας κλάδος που διαχρονικά έχει αποδείξει ότι αποτελεί σταθερό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής».

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

2 στις 3 μεταποιητικές επιχειρήσεις επένδυσαν την τελευταία διετία.

μεταποιητικές επιχειρήσεις επένδυσαν την τελευταία διετία. όμως: 3 στα 4 ευρώ αυτών των επενδύσεων, προήλθαν από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Μόνο το 1,3% των κεφαλαίων προήλθε από φορολογικά κίνητρα και μόλις το 11,5% από τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το 50% των επιχειρήσεων δεν έκανε χρήση κανενός κρατικού προγράμματος.

αυτών των επενδύσεων, προήλθαν από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Μόνο το των κεφαλαίων προήλθε από φορολογικά κίνητρα και μόλις το από τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το των επιχειρήσεων έκανε χρήση κανενός κρατικού προγράμματος. Ο Αναπτυξιακός Νόμος, αντί να διευκολύνει, επιβραδύνει : Μόνο 3 στις 10 επιχειρήσεις τον αξιοποίησαν και το 74% από αυτές αναφέρει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

: Μόνο επιχειρήσεις τον αξιοποίησαν και το από αυτές αναφέρει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις, μόνον οι μεγαλύτερες στράφηκαν στην καινοτομία και τις εξαγωγές. Οι μικρότερες δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δίνουν προτεραιότητα σε πιο άμεσες ανάγκες και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι μικρότερες δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, δίνουν προτεραιότητα σε πιο άμεσες ανάγκες και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Τα σημαντικότερα εμπόδια για νέες επενδύσεις: το φορολογικό περιβάλλον, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις καθυστερήσεις των διαδικασιών, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την έλλειψη σταθερότητας.

για νέες επενδύσεις: το φορολογικό περιβάλλον, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις καθυστερήσεις των διαδικασιών, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την έλλειψη σταθερότητας. οι βασικοί λόγοι που δυσκολεύουν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, είναι η αδυναμία εξεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

που δυσκολεύουν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, είναι η αδυναμία εξεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Ως προκλήσεις για μελλοντικές επενδύσεις την επόμενη τριετία, επισημαίνονται η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού.

για μελλοντικές επενδύσεις την επόμενη τριετία, επισημαίνονται η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον, η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού. Περίπου οι μισές από τις επιχειρήσεις που προτίθενται να επενδύσουν τον επόμενο χρόνο προβλέπουν αύξηση των επενδυτικών τους δαπανών. Μάλιστα, 2 στις 3 μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπουν σημαντική αύξηση. Αυτά παρόλο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν επιφυλακτικές λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών και γεωπολιτικών συνθηκών.

από τις επιχειρήσεις που προτίθενται να επενδύσουν τον επόμενο χρόνο προβλέπουν των επενδυτικών τους δαπανών. Μάλιστα, μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπουν σημαντική αύξηση. Αυτά παρόλο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν επιφυλακτικές λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών και γεωπολιτικών συνθηκών. Επενδυτικές προτεραιότητες όσων θα επενδύσουν είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η παραγωγή νέων προϊόντων και η αύξηση των εξαγωγών.

όσων θα επενδύσουν είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, η παραγωγή νέων προϊόντων και η αύξηση των εξαγωγών. Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκηςδείχνουν σημαντικά υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα από τις επιχειρήσεις της Αττικής, ενώ παίρνουν μεγαλύτερα ρίσκα στην επενδυτική στρατηγική τους. Τις προβληματίζει λιγότερο η φορολογία, αλλά περισσότερο το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες.

Τι χρειάζεται η ελληνική βιομηχανία: