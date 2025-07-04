«Χθες από το βήμα της Βουλής διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι η διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους γίνεται ανεμπόδιστα. Σήμερα, λίγες ώρες μετά, με μια αποκαλυπτική ανακοίνωση οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλουν την πλήρως διαλυμένη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στη διαδικασία της διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους κατ' οίκον», τονίζουν.
21:31 - 04 Ιουλ 2025
ΠΑΣΟΚ: Καταρρέει το αφήγημα της απρόσκοπτης διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους
«Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά τον υπουργό Υγείας», επισημαίνουν, αναφερόμενοι στο ζήτημα της διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας, Γιώργος Φραγγίδης.
Σχολιάζουν ότι «έτσι δικαιολογείται και η άρνηση του να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς το θέμα που έθεσε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κ. Τσίμαρης στην Ολομέλεια».