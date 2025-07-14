Σύγκρουση Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ για τις απευθείας αναθέσεις

Σε μετωπική αντιπαράθεση με επίκεντρο τις απευθείας αναθέσεις οδηγήθηκαν η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει δριμεία επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για «παραπλάνηση με μισές αλήθειες», και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να απαντά ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει νομιμοποιήσει την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος».

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ορίου των απευθείας αναθέσεων από τις 30.000 στις 20.000 ευρώ, υποστήριξε πως το κόμμα της αντιπολίτευσης επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις με πολιτικά τεχνάσματα και επιλεκτική χρήση στοιχείων.

«Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπάθησε να μετατρέψει το 3,7% σε 80%», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ΠΑΣΟΚ πήρε τον αριθμό των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και τον διαίρεσε με τον συνολικό αριθμό των δημοσίων συμβάσεων, χωρίς να εξετάσει τα ποσά. Όμως, σε επίπεδο ποσών από το 2020 έως το 2024, μόνο το 16% των δημοσίων συμβάσεων έγιναν με απευθείας ανάθεση – από τα 64 δισ. ευρώ συνολικά, τα 10,2 δισ. αφορούν απευθείας αναθέσεις», εξήγησε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης σε αυτές τις αναθέσεις περιορίζεται στο 3,7%, με την υπόλοιπη πλειονότητα να αφορά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η μέση αξία των αναθέσεων είναι μόλις 12.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί κατάχρησης του ορίου.

«Αν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ορίου ήταν ουσιαστική, θα είχε αποτέλεσμα. Όμως, με μέσο όρο 12.500 ευρώ, το όριο των 20.000 ευρώ δεν αλλάζει τίποτα στην πράξη», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν απευθείας αναθέσεις που έσωσαν ζωές, όπως κατά τη διάρκεια του εμβολιαστικού προγράμματος. Αν είχαμε περιμένει διαγωνισμούς, μπορεί να μην ήμασταν όλοι σήμερα εδώ».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «αντιπολίτευση εντυπώσεων και λαθροχειρίας». «Αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ θυμίζει κόμματα της προηγούμενης δεκαετίας. Παραπλανούν την κοινή γνώμη και καταγγέλλουν γενικώς και αορίστως. Δεν προτείνουν τίποτα ουσιαστικό και δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο κόσμος έχει προχωρήσει», ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ: Είστε η κυβέρνηση που νομιμοποίησε την αδιαφάνεια

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική υπονόμευση της διαφάνειας και ευθεία προσβολή του δημόσιου συμφέροντος.

«Ο κατά τα άλλα λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος χρειάστηκε τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, και το έκανε μόνο για να δικαιολογήσει την άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που βάζει τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει ως παραπλανητικούς τους ισχυρισμούς περί μικρού ποσοστού απευθείας αναθέσεων, σημειώνοντας πως «σύμφωνα με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, πάνω από 75% των συμβάσεων το 2024 έγιναν χωρίς διαγωνιστική διαδικασία».

Αναφερόμενο στα ποσά, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση από το 2020 έως το 2024 έδωσε πάνω από 11,6 δισ. ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων, ποσό που ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ εάν συνυπολογιστούν και άλλες διαδικασίες μη ανοικτών διαγωνισμών». Όπως προσθέτει, «αν οι πόροι αυτοί είχαν διατεθεί μέσω διαγωνισμών, με εκπτώσεις 20-30%, θα είχαν εξοικονομηθεί 4-6 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή δύο ΕΝΦΙΑ».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για συστηματική κατάτμηση των έργων ώστε να εξυπηρετεί τους «ημετέρους», υπογραμμίζοντας ότι «γι’ αυτό και αύξησαν το όριο αναθέσεων από τις 20.000 στις 30.000 ευρώ».

«Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Κομισιόν. Το 2024, το 55% των διαγωνισμών κατέληξαν σε μία μόνο προσφορά, έναντι 32% στον μέσο όρο της Ε.Ε.», σημείωσε το κόμμα.

Αναφερόμενο στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως η δική του κυβέρνηση θέσπισε το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια. Αντιπαραβάλλοντας αυτή την πρωτοβουλία με την κυβερνητική πρακτική της Νέας Δημοκρατίας, καταλόγισε «βίαιη καταστρατήγηση της διαφάνειας και αδιαφορία για τον δημόσιο έλεγχο».

«Είστε η κυβέρνηση που νομιμοποίησε την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Η κυβέρνηση που έφτιαξε το κράτος των απευθείας αναθέσεων. Η κυβέρνηση που έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και το δημόσιο συμφέρον», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.