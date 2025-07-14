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Δομική Κρήτης: Υπογραφή σύμβασης με ΕΥΔΑΠ για κατασκευή αγωγού ύδρευσης - Στα €24,87 εκατ. ο προϋπολογισμός
Επιχειρήσεις
16:08 - 14 Ιουλ 2025

Δομική Κρήτης: Υπογραφή σύμβασης με ΕΥΔΑΠ για κατασκευή αγωγού ύδρευσης - Στα €24,87 εκατ. ο προϋπολογισμός

Reporter.gr Newsroom
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Η Δομική Κρήτης ανακοίνωσε την υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στη Δυτική Αττική, προϋπολογισμού 24,87 εκατ. ευρώ.  

Η ανακοίνωση της Δομικής Κρήτης:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ1000-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Ε-889» με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και συνολικό προϋπολογισμό € 24.870.506,68 ( συμπεριλαμβανομένου. Φ.Π.Α.).

Η εν λόγω σύμβαση ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, προσθέτοντας αξία στο χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνοντας τη συνεπή και στρατηγική προσήλωση της διοίκησης στους επιχειρησιακούς της στόχους».

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