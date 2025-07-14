Κρεμλίνο: Συνεχίζονται αδιάκοπα οι παραδόσεις αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα (14/7) ότι η μεγάλη εικόνα των παρατηρήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προμήθεια αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία είναι ότι οι αμερικανικές παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο συνεχίστηκαν και συνεχίζονται.

Ο Τραμπ δεν είπε πόσους Patriot σκοπεύει να στείλει στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιωθούν για το κόστος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τώρα φαίνεται ότι αυτές οι προμήθειες θα πληρωθούν από την Ευρώπη, κάποιες θα πληρωθούν, κάποιες όχι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα λόγια του Τραμπ.

«Το γεγονός παραμένει ότι η προμήθεια όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκε και συνεχίζεται στην Ουκρανία».

Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με επιθετικά όπλα, σε μια απότομη απόκλιση από την προηγούμενη στάση του, ανέφερε την Κυριακή (13/7) το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κίεβο προφανώς δεν βιάζεται για τον τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη γι' αυτές και αναμένει σαφήνεια για το χρονοδιάγραμμα από την Ουκρανία.