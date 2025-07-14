Πυρά Πολάκη κατά Μητσοτάκη: Αποκλειστικά δικό του το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε τη Δευτέρα (14/7) πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στον απόηχο της πρότασης της κυβέρνησης για συγκρότηση εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι και σήμερα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφήνει σαφείς αιχμές για την κυβερνητική ευθύνη στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο.

«Ε μα δεν μπορώ! Εκνευρίστηκα πολύ! Μητσοτάκης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι όλο δικό σου! Και στο 1982 πισω στα Μεσογειακα ολοκληρωμενα προγραμματα του Αντρεα να φτασεις τον ελεγχο, μπανάνες στον Όλυμπο, βαμβακια στο Μετσοβο, λιοφυτα και σταρια στο Γραμμο και μεταξοσκωληκες στο Μυλοποταμο δεν θα βρεις Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει ο Βουλευτής Χανίων, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν θα βρεθούν ούτε από το 1982 φαινόμενα όπως αυτά που καταγγέλλονται σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατηγορεί επίσης τον πρωθυπουργό για εξαγορά και διάχυση μαύρου χρήματος σε «κολλητούς», τονίζοντας ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποκλειστικά δικό του.