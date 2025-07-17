Δασμοί: Σκληρά αντίποινα στις ΗΠΑ σχεδιάζουν έξι χώρες της ΕΕ

Η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 30% στην ΕΕ έχει οδηγήσει σε μια ανανέωση των προσπαθειών ορισμένων κρατών μελών να παίξουν σκληρά σε περίπτωση που οι προσπάθειες αποτροπής ενός εμπορικού πολέμου αποτύχουν.

Η Γαλλία κερδίζει περισσότερη υποστήριξη για την πρότασή της να ενεργοποιήσει το πιο ισχυρό εμπορικό εργαλείο του μπλοκ ως απάντηση. Το λεγόμενο μέσο κατά του καταναγκασμού δίνει στους αξιωματούχους ευρείες εξουσίες να ενεργοποιήσουν αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων νέων φόρων στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, στοχευμένων περιορισμών στις αμερικανικές επενδύσεις και περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ.

Περισσότερες από έξι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιστρέφουν τώρα στη χρήση του μέτρου, δίνοντας στον επίτροπο εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος ταξίδεψε χθες στην Ουάσινγκτον, ένα επιπλέον «όπλο» στη φαρέτρα του, καθώς προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία.