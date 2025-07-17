Εθνική: Σημαντική συμβολή στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η αποτελεσματική απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του προγράμματος, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στις χρηματοδοτήσεις με τη βαθιά γνώση του θεσμικού και τεχνικού πλαισίου του ΤΑΑ.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022, η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη συστημική τράπεζα που δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΤΑΑ, ενώ υπέγραψε και την πρώτη σχετική δανειακή σύμβαση εντός του Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Από την έναρξη του προγράμματος συγκρότησε ειδική ομάδα έργου με στελέχη υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας στη διαχείριση σύνθετων επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική καθοδήγηση των επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υπογράψει 120 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους €1,5 δισ., που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €3,6 δισ.

Οι συναλλαγές που έχουν υλοποιηθεί καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, από την ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι τη φαρμακοβιομηχανία και τις βιομηχανικές υποδομές. Ενδεικτικά, η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε στη χρηματοδότηση της ELSEWEDY ELECTRIC SAE για την κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού €41,9 εκατ.

Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλάμβανε δάνειο ΤΑΑ ύψους €5,5 εκατ., επενδυτική ενίσχυση €10 εκατ., τραπεζικό δανεισμό €18,2 εκατ. και ίδια συμμετοχή της εταιρείας €8,2 εκατ.

Αντίστοιχα, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η Τράπεζα στήριξε τη United Fiber, θυγατρική της United Group, μέσω κοινοπρακτικής χρηματοδότησης €95 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικής ίνας μέχρι την κατοικία (FTTH), με στόχο την κάλυψη 830.000 νοικοκυριών έως το 2025. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε €119 εκατ.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση της φαρμακοβιομηχανίας DEMO για την κατασκευή βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών ουσιών στην Τρίπολη. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €159,3 εκατ. και περιλαμβάνει δάνειο ΤΑΑ ύψους €27,6 εκατ., τραπεζικό δανεισμό €47,8 εκατ., ίδια συμμετοχή €31,9 εκατ. και επιδοτήσεις συνολικού ύψους €52 εκατ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ΤΑΑ έχουν υποστηριχθεί και μικρότερης κλίμακας επενδύσεις, όπως ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 0,5 MW από ενεργειακή κοινότητα.

Η προθεσμία για την υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του ΤΑΑ είναι η 30ή Ιουνίου 2026. Δεδομένου ότι πρόκειται για επενδυτικά έργα, η έγκρισή τους απαιτεί χρόνο, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν άμεσα για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Οι αδιάθετοι πόροι του προγράμματος παραμένουν σημαντικοί, της τάξης των €9 δισ., και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πολιτεία, τις τράπεζες και την επιχειρηματική κοινότητα ώστε να διοχετευθούν σε επιλέξιμες παραγωγικές επενδύσεις.

Η Ελλάδα, αναλογικά με το ΑΕΠ της, διαθέτει το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα ΤΑΑ στην ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση. Η Εθνική Τράπεζα, με ισχυρή τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων συναλλαγών, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025