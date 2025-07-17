Αύξηση του κόστους φροντίδας παιδιών κατά 75% τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα

Νέα έρευνα από τους οικονομικούς ειδικούς της αμερικανικής εταιρείας Remitly, διερευνά το πώς έχει αλλάξει το κόστος παιδικής φροντίδας παγκοσμίως με την πάροδο του χρόνου – με την Ελλάδα να καταγράφει τεράστια αύξηση 75% από το 2012, και το κόστος να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2.183,67 δολάρια έως το 2035.
Η Αυστραλία, η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν καταγράψει τις πιο απότομες αυξήσεις στο κόστος παιδικής φροντίδας (πλήρης φροντίδα σε παιδικούς σταθμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κρατικές παροχές ή επιδόματα) ως ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος την τελευταία δεκαετία.
Ουσιαστικά το με τον όρο childcare στην έρευνα εννοούνται:
- Φύλαξη (μπέιμπι σίτινγκ στο σπίτι ή ιδιωτικές δομές)
- Βρεφονηπιακοί σταθμοί
- Ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
Στην Αυστραλία, το κόστος παιδικής φροντίδας έχει αυξηθεί κατά 112%, με αύξηση άνω των 4.565 δολαρίων ΗΠΑ μέσα σε δέκα χρόνια και προβλέπεται να φτάσει πάνω από 15.403 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035. Αυτή είναι μακράν η σημαντικότερη αύξηση μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν.
Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη, με αύξηση 75% και προβλεπόμενο κόστος σχεδόν 2.183 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035. Αν και το απόλυτο ποσό παραμένει σχετικά χαμηλό, πρόκειται για σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Αναλυτικότερα
- Το 2012, το ετήσιο κόστος φύλαξης στην Ελλάδα ήταν 811 δολάρια.
- Το 2022 είχε ανέλθει στα 1.419 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 75% – τη δεύτερη υψηλότερη παγκοσμίως.
- Μέχρι το 2035, το κόστος προβλέπεται να φτάσει τα 2.183 δολάρια ετησίως, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με αύξηση 68% και επιβάρυνση κατά 1.661 δολάρια ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι τα μέσο κόστος παιδικής φροντίδας θα ξεπεράσει τα 6.100 δολάρια ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αν και η αύξηση στη Γαλλία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις δύο πρώτες χώρες, εξακολουθεί να αποτελεί αξιοσημείωτη ανοδική τάση.
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι:
Η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό κόστος μεταξύ όλων των χωρών που αναλύθηκαν, κατά 110%, 99% και 78% αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παιδικής φροντίδας σε σχέση με τους τοπικούς μισθούς, η Αυστραλία σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση 112%, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως.
Οι προβλέψεις για το 2035 δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να καταστούν η πιο ακριβή χώρα για την ανατροφή μιας οικογένειας, παρά το γεγονός ότι η αναλογική αύξηση του κόστους ήταν μικρότερη τα τελευταία 10 χρόνια (48%).
Χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στα συνολικά έξοδα οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων παιδικής φροντίδας, υγειονομικής περίθαλψης & ενοικίου):
- Ουγγαρία: +110 % (αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός +7,68 % έως το 2035, κόστος ~26.201 $)
- Πορτογαλία: +99 % (+7 % ετησίως, εκτίμηση 46.556 $)
- Ισπανία: +78 % (+6 % ετησίως)
Χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος παιδικής φροντίδας (ως ποσοστό εισοδήματος):
- Αυστραλία: +112 %, κόστος ~4.565 $ αύξηση και υπό εκτίμηση ~15.403 $ έως το 2035
- Ελλάδα: +75 %, με μελλοντικό κόστος περίπου 2.183 $
- Γαλλία: +68 %, προς τα ~6.100 $
Φροντίδα Υγείας – μεγαλύτερη αύξηση στην τελευταία δεκαετία:
- Λιθουανία: +104 %
- Εσθονία: +89 %
- Τσεχία: +61 %
Εκτιμώμενες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανά άτομο μέχρι το 2035:
- ΗΠΑ: ~17.029 $ (+37 %)
- Ελβετία: ~12.838 $ (+23 %)
- Λουξεμβούργο: ~7.897 $ (+12%)