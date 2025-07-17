Αύξηση του κόστους φροντίδας παιδιών κατά 75% τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα

Η παιδική φροντίδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες για τις οικογένειες, με το κόστος της προσχολικής εκπαίδευσης να έχει αυξηθεί πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού, κατά περισσότερο από ένα τρίτο από το 2010 μέχρι σήμερα.

Νέα έρευνα από τους οικονομικούς ειδικούς της αμερικανικής εταιρείας Remitly, διερευνά το πώς έχει αλλάξει το κόστος παιδικής φροντίδας παγκοσμίως με την πάροδο του χρόνου – με την Ελλάδα να καταγράφει τεράστια αύξηση 75% από το 2012, και το κόστος να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2.183,67 δολάρια έως το 2035.

Η Αυστραλία, η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν καταγράψει τις πιο απότομες αυξήσεις στο κόστος παιδικής φροντίδας (πλήρης φροντίδα σε παιδικούς σταθμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κρατικές παροχές ή επιδόματα) ως ποσοστό του οικογενειακού εισοδήματος την τελευταία δεκαετία.

Ουσιαστικά το με τον όρο childcare στην έρευνα εννοούνται:

Φύλαξη (μπέιμπι σίτινγκ στο σπίτι ή ιδιωτικές δομές)

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης

Στην Αυστραλία, το κόστος παιδικής φροντίδας έχει αυξηθεί κατά 112%, με αύξηση άνω των 4.565 δολαρίων ΗΠΑ μέσα σε δέκα χρόνια και προβλέπεται να φτάσει πάνω από 15.403 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035. Αυτή είναι μακράν η σημαντικότερη αύξηση μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν.

Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη, με αύξηση 75% και προβλεπόμενο κόστος σχεδόν 2.183 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035. Αν και το απόλυτο ποσό παραμένει σχετικά χαμηλό, πρόκειται για σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αναλυτικότερα

Το 2012, το ετήσιο κόστος φύλαξης στην Ελλάδα ήταν 811 δολάρια.

Το 2022 είχε ανέλθει στα 1.419 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 75% – τη δεύτερη υψηλότερη παγκοσμίως.

Μέχρι το 2035, το κόστος προβλέπεται να φτάσει τα 2.183 δολάρια ετησίως, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με αύξηση 68% και επιβάρυνση κατά 1.661 δολάρια ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι τα μέσο κόστος παιδικής φροντίδας θα ξεπεράσει τα 6.100 δολάρια ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αν και η αύξηση στη Γαλλία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις δύο πρώτες χώρες, εξακολουθεί να αποτελεί αξιοσημείωτη ανοδική τάση.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι:

Η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό κόστος μεταξύ όλων των χωρών που αναλύθηκαν, κατά 110%, 99% και 78% αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παιδικής φροντίδας σε σχέση με τους τοπικούς μισθούς, η Αυστραλία σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση 112%, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Οι προβλέψεις για το 2035 δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να καταστούν η πιο ακριβή χώρα για την ανατροφή μιας οικογένειας, παρά το γεγονός ότι η αναλογική αύξηση του κόστους ήταν μικρότερη τα τελευταία 10 χρόνια (48%).

Χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στα συνολικά έξοδα οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων παιδικής φροντίδας, υγειονομικής περίθαλψης & ενοικίου):

Ουγγαρία: +110 % (αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός +7,68 % έως το 2035, κόστος ~26.201 $) Πορτογαλία: +99 % (+7 % ετησίως, εκτίμηση 46.556 $) Ισπανία: +78 % (+6 % ετησίως)

Χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος παιδικής φροντίδας (ως ποσοστό εισοδήματος):

Αυστραλία : +112 %, κόστος ~4.565 $ αύξηση και υπό εκτίμηση ~15.403 $ έως το 2035

: +112 %, κόστος ~4.565 $ αύξηση και υπό εκτίμηση ~15.403 $ έως το 2035 Ελλάδα : +75 %, με μελλοντικό κόστος περίπου 2.183 $

: +75 %, με μελλοντικό κόστος περίπου 2.183 $ Γαλλία: +68 %, προς τα ~6.100 $

Φροντίδα Υγείας – μεγαλύτερη αύξηση στην τελευταία δεκαετία:

Λιθουανία : +104 %

: +104 % Εσθονία : +89 %

: +89 % Τσεχία: +61 %

Εκτιμώμενες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ανά άτομο μέχρι το 2035: