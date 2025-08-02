Μητσοτάκης: Θα διεκδικήσω ξανά την αυτοδυναμία - Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία τύχη

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία με αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα της Κυριακής. Ο ίδιος τόνισε πως παραμένει συνεπής στη δήλωσή του ότι «θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας».

Αναφορικά με τον στόχο της αυτοδυναμίας, παραδέχθηκε πως ενδέχεται να φαίνεται δύσκολος σήμερα, αλλά υπενθύμισε ότι και πριν τις εκλογές του 2023 η επίτευξή της θεωρούνταν αμφίβολη. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι «είναι πιο ρεαλιστικό να είναι η Νέα Δημοκρατία ξανά αυτοδύναμη, παρά να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, όπως ισχυρίζεται – κάτι που κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας».

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση, υπογράμμισε ότι ο διάλογος δεν πρέπει να γίνεται με όρους εχθρότητας ή προσωπικής εξόντωσης. «Αντί να αναλωνόμαστε στο ποιον θα στείλουμε φυλακή, θα μπορούσαμε να συζητάμε για το πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Δυστυχώς, όταν επιχειρώ κάτι τέτοιο, συναντώ τοίχο – φαίνεται πως η σύγκρουση είναι συνειδητή επιλογή της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι παράνομες αγροτικές ενισχύσεις θα επιστραφούν στο Δημόσιο, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάκτηση των χρημάτων από τους βασικούς υπεύθυνους. «Θα ξεκινήσουμε από τα “μεγάλα ψάρια”, και θα πληρώσουν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής Αστυνομίας, θα κινητοποιηθούν πλήρως», τόνισε.

Επιτυχία της κυβέρνησης η μείωση της ανεργίας

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησής του τη σημαντική μείωση της ανεργίας, θεωρώντας τη ως απτό αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανέφερε πως η Άγκυρα δεν μπορεί να αναμένει ευρωπαϊκά οικονομικά οφέλη, αν δεν αποσύρει το casus belli και αν δεν σταματήσει να προωθεί αβάσιμες θέσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους του προγράμματος Safe, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη στάση της.